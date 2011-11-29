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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

همایش "مهندسی نام" در آذربایجان شرقی برگزار می شود

همایش "مهندسی نام" در آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: همایش "مهندسی نام" به منظور بهینه سازی فرهنگ نام و نام گزینی توسط اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش تحت موضوعاتی چون تأثیر حوادث سیاسی و اجتماعی بر انتخاب نام، قومیتهای ایرانی و انتخاب نام، معنا شناسی نام، جنسیت و نام در زبان فارسی، هویت و نام و تعاملات فرهنگی و انتخاب نام خواهد بود.

همچنین گرایشات دینی و مذهبی در مقوله نام، ارزش نام نیکو از دیدگاه اسلام، تأثیر رسانه های ارتباط جمعی و صدا و سیما بر نام گزینی و تاثیر روانی و اخلاقی نام بر صاحب آن از دیگر عنوان های مدنظر در همایش فوق است.

تمام اساتید و صاحب نظران می توانند آثار خود را در قالب شعر، مقاله و طرح پژوهشی تا پایان آذرماه جاری به اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی ارسال کنند.

نفرات برتر همایش "مهندسی نام" بهمن ماه سال جاری طی آیینی در تبریز معرفی شده و به آثار برتر جوایزی تعلق می گیرد.

کد مطلب 1473046

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