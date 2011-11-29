برگزاری هفته هنر استان قم در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی اسماعیلی طبا ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه ترجمه تصویری قرآن کریم در قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: هفته هنر استان قم شامگاه دوشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنردوستان در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد.



وی اضافه کرد: در این نمایشگاه که با عنوان هفته هنر در معرض دید مردم است آثاری از هنرمندان برجسته استان در قالب نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، صنایع دستی، آثار تجسمی و ... در معرض به نمایش گذاشته شده است.



اسماعیلی طبا بیان داشت: اجرای تئاتر کودک و نوجوان با موضوع محرم از جمله برنامه های این هفته هنر است که هر شب تا عاشورا اجرا خواهد شد.



وی افزود: تعزیه خوانی توسط گروه‌های هنری استان قم از جمله دیگر برنامه‌های این هفته هنر است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم ادامه داد: در این نمایشگاه بخشی از ضریح مطهر امام حسین(ع) که در قم در حال ساخت است با حضور استاد فرشچیان رونمایی و در معرض دید علاقمندان به سرور و سالار شهیدان قرار گرفته است.



عرضه سوهان قم در هفته هنر



وی با بیان اینکه اثاری از موزه آستانه حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران نیز در این نمایشگاه به نمایش درآمده است، افزود: نقش قم و هنر استان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از دیگر محورهایی است که در نمایشگاه هفته هنر قم در تهران مورد توجه قرار گرفته همچنین ناشران با کتب خود در این نمایشگاه حضور دارند و در کنار آن کارگاه سوهان پزی و صنایع دستی نیز فعالیت دارند.