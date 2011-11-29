پژوهشگاه مواد و انرژی کرج در میان دانشگاههای برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین رتبه­بندی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی جهان در سال 2011 توسط SIR منتشر شد و بر اساس آن 39 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در فهرست موسسات علمی برتر جهان قرار گرفتند.

براساس جدیدترین رتبه­بندی انجام گرفته توسط institutions Rankings SCIMAGO در سال 2011 میلادی، شاخصهای علم سنجی مربوط به سه هزار و 42 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برتر جهان اعلام شده است.

این دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی در مجموع بیش از 80 درصد مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی SCOPUS را در پنج سال گذشته منتشر کرده­اند.

بر اساس گزارش نظام رتبه­بندی SIR­، از میان 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی توانست با ارائه 353 مقاله در طی پنج سال اخیر به رتبه 3007 جهانی کسب یابد.

این پژوهشگاه توانست به رتبه 93 خاورمیانه دست یابد

همچنین این پژوهشگاه توانست به رتبه 93 خاورمیانه و رتبه 38 کشوری در بین دانشگاه­ها و مراکز علمی پژوهشی و همچنین رتبه نخست در میان پژوهشگاه­های کشور دست یابد.

نظام رتبه بندی SIR خروجی و برون داد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برتر را بر اساس چهار شاخص عمده از جمله تعداد مقالات و درصد مقالات دارای همکاری های بین المللی رتبه بندی می کند.

تاثیر نرمال سازی شده تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا و اختصاصی بودن تحقیقات از دیگر موارد در این زمینه است.

پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکین دشت کرج مستقر است.