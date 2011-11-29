تخریب ترمینال فرودگاه اصفهان را تکذیب می کنم

علی قاسم‌زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر ازدیاد جمعیت در ترمینال حجاج فرودگاه اصفهان به دلیل کمبود ترمینال در این مکان اظهار داشت: خبر تخریب یکی از ترمینال‌های شهید بهشتی را تکذیب می‌کنم و این ترمینال به منظور بهسازی و نوسازی در قالب طرح توسعه در دست اجراست.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان تصریح کرد: فاز نخست طرح توسعه و بهسازی فرودگاه شهید بهشتی در شش هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است و فاز دوم آن نیز در حدود هشت هزار مترمربع در دست عملیات اجرایی است.

وی بیان داشت: نخستین ترمینال صادراتی بار هوایی کشور که سرمایه‌گذاری آن از سوی بخش خصوصی بوده است، در روزهای اخیر در فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان راه‌اندازی شد.

مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با اشاره به اینکه پیش از این نیز ترمینال‌های بار هوایی در دو فرودگاه مهرآباد و حضرت امام (ره) تهران راه‌اندازی شده است، افزود: مزیت این ترمینال هوایی در فرودگاه اصفهان راه‌اندازی آن از سوی بخش خصوصی بوده است.

وی بیان داشت: در این واحد تمام سازمانها و ارگانهای مرتبط در امر صادرات و واردات حضور دارند که با وجود آنها زمان کمتری برای صادرات و واردات کالا صرف می‌شود.

قاسم‌زاده با بیان اینکه این ترمینال شامل انبار عمومی، سردخانه بالای صفر درجه و زیر صفر درجه است، افزود: استقرار پنجره واحد تجاری از دیگر مزیت‌های این بخش است که زمینه تسهیل صادرات و واردات را برای بازرگانان فراهم می‌آورد.

وی در ادامه سرمایه‌گذاری این طرح را یک میلیارد و 200 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: مساحت این cargo terminal حدود چهار هزار و 200 متر است.