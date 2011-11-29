حمید نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت اسکواش در پایان سال گذشته با هماهنگی با فدراسیون اسکواش تصمیم گرفت یک دوره کلاس مربیگری در دو قسمت آقایان و بانوان را برگزار کند که این مهم با امکانات خوب سالن بین‌المللی اسکواش امکان پذیر شد.



وی افزود: اسکواش قم برای پیشرفت نسبت به گذشته به دانش جدید این رشته ورزشی نیاز دارد و با توجه به اینکه چهره‌های مستعد و علاقمندی در این زمینه در قم حضور دارند، برگزاری این دوره مربیگری می‌تواند بر دانش آنها بیفزاید.



رئیس هیئت اسکواش استان قم ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، دوره توجیهی ویژه مربیان بخش آقایان از فروردین ماه امسال آغاز شده بود به صورت منظم برگزار شد و مورد استقبال مربیان علاقمند به این رشته واقع شد.



وی با ابراز امیدواری نسبت به رشد و توسعه اسکواش در سال جدید اضافه کرد: یک دوره با عنوان دوره توجیهی مربیگری سطح یک با هدف توسعه امر آموزش در اسکواش استان قم در سالن بین المللی اسکواش واقع در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم برگزار می‌شود.



نائینی با اشاره به برگزاری رقابتهای اسکواش در سطح استان قم اظهار داشت: هیئت در نظر دارد هر اقدام به برگزاری مسابقات استانی کند تا رقابت بین ورزشکاران این رشته بیشتر شده و سطح آمادگی آنان برای حضور در مسابقات کشوری بالاتر برود.



وی تصریح کرد: برای اسکواش‌بازان استان رینکینگ و رده‌بندی در نظر می‌گیریم تا برای شرکت در مسابقات مختلف کشوری از برترینها و آماده‌ترین‌ها برای همراهی تیم اسکواش استان قم استفاده کنیم و شاهد موفقیت آنها در مصاف با حریفان باشیم.



رئیس هیئت اسکواش استان قم همچنین از برگزاری دوره مربیگری وی‍ژه بانوان اسکواش قم خبر داد و یاد آور شد: این دوره مربیگری نیز با حضور مدرس فدراسیون اسکواش برگزار می‌شود و در آن 22 نفر از مربیان خوب اسکواش قم حضور خواهند داشت.



وی از تعامل خوب این هیئت با فدراسیون اسکواش خبر داد و یادآور شد: به زودی با برنامه‌های خوبی که فدراسیون اسکواش در نظر دارد میزبانی رقابتهای مهم این رشته ورزشی و همچنین دوره‌های مختلف آموزشی برای توسعه اسکواش خواهیم بود.



نائینی همچنین با اشاره به سالن بین المللی اسکواش قم، تصریح کرد: باید قدردان مسئولان باشیم که این سالن را آماده کرده و در اختیار ورزشکاران این رشته قرار دادند، خوشبختانه از زمان آغاز فعالیت سالن بین المللی اسکواش شاهد تحولات خوبی در اسکواش قم بوده ایم و امید داریم که در آینده‌ای نزدیک بتوانیم نفرات خوبی از اسکواش قم به سطح اول اسکواش کشور معرفی کنیم.