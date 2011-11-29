دانش آموزان گلستانی خود را برای مقابله با بلایای طبیعی آماده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور ظهر سه شنبه با حضور نیروهای آتش نشانی، اورژانس و مسئولان آموزش و پرورش منطقه و با اجرای عملیات امداد و نجات توسط نیروهای متخصص هلال احمر در مدرسه دخترانه دبیرستان حضرت فاطمه (ع) برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش بخش گلستان در این مراسم گفت: همه ساله در چنین روزی مانور سراسری به منظور آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان با حوادث و بلایایی طبیعی در سطح مدارس برگزار می شود.

سید ضیاچراغی افزود: آموزش و پرورش هر ساله در بحث وقوع زلزله مانور هایی را به صورت فرضی انجام می دهد که این مانور می تواند نقش بسزایی در ذهن دانش آموز داشته باشد که چگونه در زمان وقوع با آن مقابله کنند.

به گفته وی در این مانور پس از به صدا درآمدن زنگ، دانش آموزان به عنوان نیروهای امدادی به کمک دوستان و همکلاسی های آسیب دیده خود شتافتند.

وی در پایان از حضور نیروهای هلال احمر و عوامل سازمان آتش نشانی شهرداری گلستان قدردانی کرد.

در حاشیه برگزاری این مانور ریاست هلال احمر شهرستان ربا کریم در گفتگو با خبرنگار مهر میزان آمادگی این اداره را در راستای مقابله با حوادث طبیعی مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه امروز کلیه نیروهای هلال احمر در آمادگی کامل بسر می برند تا در صورت وقوع هر گونه حوادث و بلایای طبیعی به کمک همنونوعان خود بشتابند.

فخرالدین محمدی اظهار داشت: در این مانور که با حضور نیروهای امدادی آموزش دیده برگزار شد توانستیم به اهداف از پیش تعیین شده خود در راستای امداد و نجات دانش آموزان اقدام کنیم.

این مسئول هدف از برگزاری این مانور را مقابله دانش آموزان در مواقع زلزله دنبال می شود تا دانش آموزان به شکل عملی با طرز صحیح رفتار در زمان وقوع حوادث آشنا شوند.

بر همین اساس نیروهای سازمان آتش نشانی گلستان نیز با سرعت عمل و تجهیزات مدرن خود به کمک آسیب دیدگان و خاموش کردن آتش پرداختند که آنان نیز با آمادگی کامل توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود در این مانور دست پیدا کنند.