سید قاسم زمانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه گندم تولیدی در سراسر استان در آزمایشگاه‌های شرکت غله مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: آموزش نانوایان برای افزایش مهارت‌های پخت نان در 23 شهرستان استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک‌هزار و 500 نفر آموزش‌مهارت پخت نان را فراگرفته‌اند، گفت: در طرح پنج ساله‌ای که برای استان در نظر گرفته شده در پایان باید 15هزار نانوا پخت نان با کیفیت را آموزش دیده باشند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور تصریح کرد: آموزش نانوایان اصفهانی از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده است که در شهر اصفهان این طرح در قالب 10 گروه کاری اجرایی می‌شود.

زمانی بیان داشت: آموزش نانوایان کلانشهرهای کشور از جمله اصفهان از روزهای گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه پیامکی 30001518 به صورت سراسری در کشور آماده دریافت انتقادات و یا پیشنهادات مردم در مورد کیفیت نان راه‌اندازی شده، اظهار داشت: با آماری به دست آمده از استان اصفهان تنها حدود سه هزار نفر از ابتدای سال‌جاری تاکنون در این طرح پیامکی شرکت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور با بیان اینکه طی یکی دو ماه گذشته مذاکراتی با سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش کیفیت گندم تولیدی در استان اصفهان صورت گرفته است، اظهار داشت: شرکت غله برای اجرای این هدف سه مقوله را در دستور کار خود قرار داده که ارتقای کیفی مواد اولیه نخستین مورد بوده است.

وی بیان داشت: افزایش مهارت پخت و استفاده از تکنولوژی روز از دیگر راهکارهای مورد نظر برای افزایش کیفیت نان استان اصفهان بوده است.

زمانی تصریح کرد: در بخش مواد اولیه علاوه بر اصلاح نوع کشت که از سوی سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود، گندم استانهای دیگر نیز به اصفهان وارد می‌شود تا نانهای پخته شده از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.

وی ادامه داد: استانهای خوزستان و فارس از نقاطی بودند که به دلیل بالا بودن گلوتن گندم آنها واردات به استان اصفهان از آنجا صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10 کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ذخیره گندم استان اصفهان به 160هزار تن رسیده است، اظهار داشت: با توجه به پایین بودن مواد مغذی موجود در گندم اصفهان نیاز به واردات به گندم دیگر استانها همچنان نیز وجود دارد.