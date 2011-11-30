حجت الاسلام یدالله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه منطقه مهرشهر به لحاظ وسعت و جمعیت گسترده است، اظهار داشت: این منطقه از خیلی از مراکز استان ها بزرگتر است ضمن آنکه از نظر جایگاه منطقه ای با برخی مراکز استانهای بزرگ نیز برابری می کند.

رضایی تشکیل کلانتری و سپاه در منطقه مهرشهر را عامل مهمی در ایجاد امنیت منطقه دانست و عنوان کرد: استقرار محوریت نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه در مهر شهر نیز از مزایای مثبت این منطقه است.

امام جمعه مهرشهر ضمن اینکه به استقرار سه کلانتری در این منطقه اشاره کرد، این تعدا را نسبت به جمعیت منطقه کافی ندانست و خواستار توجه ای ویژه در این زمینه شد.

به گفته رضایی طبق آخرین آمار سرشماری، جمعیت این منطقه 320 هزار نفر گزارش شده است که از این نظر از برخی مراکز استانها هم بیشتر است و لزوم توجه ای ویژه به این بخش را دوچندان می کند.

توزیع هشدار دهنده مواد مخدر در مهرشهر

امام جمعه مهرظهر در ادامه به یکی از مشکلات جدی این بخش اشاره کرد و اذعان داشت: توزیع گسترده مواد مخدر در این منطقه هشدار دهنده است و نیازمند رسیدگی فوری است.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت جوان بالای این منطقه به طور جدی در معرض خطر قرار دارند، گفت: لازم است که این منطقه از وجود توزیع کنندگان مواد مخدر پاکسازی شود.

وی با تاکید بر ارائه خدمات زیرساختی به منطقه مهرشهر عنوان کرد: کوچکترین نیاز و خواسته این شهروندان ایجاد زیرساختهای عمرانی از جمله آسفالت است.