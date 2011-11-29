کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بیانیه اخیر وزارت امورخارجه انگلیس در مورد کاهش رابطه با این کشور گفت: انگلیس به جای عصبانیت از کاهش رابطه باید اشتباهات فراوان خود در قبال مردم ایران را جبران کند.

وی افزود: دولتمردان انگلیسی باید رفتار خود را اصلاح کنند و ببینند چه رفتاری انجام دادند که افکار عمومی ملت ایران و برآیند آن که مجلس شورای اسلامی است نسبت به آنها چنین برداشتی دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه انگلیس در موضوعاتی مانند قراردادهای ننگین با ایران، کوتای 28 مرداد، پشتیبانی از رژیم پهلوی و اقدام به شکنجه انقلابیون و پشتیبانی از گروههای ضد انقلاب سابقه ننگینی دارد گفت: انگلیسی ها نباید انتظار داشته باشند که در همه امور رفتار خصومت آمیز با ایران داشته باشند اما ملت ایران هیچ واکنشی به اقدامات آنها نشان ندهند.

جلالی همچنین تاکید کرد که ایران در مقابل واکنش های رادیکالی و تند انگلیسی ها واکنش مناسب نشان خواهد داد.

به گزارش مهر، دانشجویان دانشگاههای تهران عصر امروز در اعتراض به اقدامات دولت انگلیس در قبال ایران تجمع اعتراضی را در مقابل سفارت انگلیس و هم چنین باغ قلهک برگزار کردند.

