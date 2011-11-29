دانشگاه آزاد قائم شهر در جذب دانشجویان شاهد پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علی صمیمی در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر با ابراز قدردانی از همکاری مستحکم واحد قائم شهر، از این واحد به عنوان یکی از برترین واحدهای دانشگاهی استان یاد کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران افزود: واحد قائم شهر از بیشترین طیف دانشجوی در حال تحصیل در سطح استان برخوردار است.

علی صمیمی از حسن همکاری دانشگاه آزاد قائم شهر در تمام امور به عنوان یکی از تأثیرگذارترین دستگاههای علمی فرهنگی در منطقه یاد کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به برگزاری چنین جلسات، آن را به عنوان آشنایی و تکریم هر چه بیشتر در راستای آشنایی مسئولان برای حل مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جلسات سبب دستیابی هرچه بیشتر در رایستای نیل به اهداف برای یادگیری علم و دانش برای دانش پژوهان شود.

علی صمیمی از جمهوری اسلامی به عنوان درخت تنومندی یاد کرد که ریشه آن قرآن کریم و بدنه آن را امامان معصوم (ع) تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: شاخ و برگ این درخت تنومند از اصول و فقه و ارکان اسلامی تشکیل شده و از مجموعه شکوفه های آن به عنوان بسیجیان عاشق یاد برده می شود که همیشه بوی بهارو عشق و دلدادگی می دهند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، از جامعه دانشگاهی خواست از فضای فرهنگی دانشگاه برای پیشبرد اهداف ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده و کمر همت کنند.