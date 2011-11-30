به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گردهمایی تجلیل از بسیجیان حوزه مقاومت بسیج چهار حضرت رسول اکرم (ص)، اظهار داشت: بسیج در طول انقلاب اسلامی منشاء خدمات بسیار ارزشمندی به ویژه در دوران دفاع مقدس بوده است که امروز پس از آن دوران رسالت سنگین تری را در حوزه فرهنگ دارد.



وی افزود: در شرایطی که نظام سلطه حلقه محدودیت ها را برای ایران هر روز تنگ تر از گذشته کرده است باید به گونه ای برخورد کرد که بتوان از ارزش های والای نظام اسلامی صیانت کرد.



این مسئول با اشاره به بیداری های اسلامی در کشورهای آسیایی و اروپایی خاطر نشان کرد: حرکت های بیداری در این کشورها برگرفته از اندیشه ارزشمند امام راحل(ره) و گفتمان مقتدرانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری است.



وی یادآور شد: بصیرت اقشار مختلف جامعه به ویژه خواص در راستای زمان شناسی نقش بسزایی در شناسایی وضعیت کنونی کشور و نحوه مقابله با دشمنان نظام و انقلاب دارد.



دقت در شناسایی راهبردهای نظام ضروری است



فرماندار کرج در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه توجه به راهبردهای نظام و انقلاب در جهت مقابله با دشمنان در طراحی جنگ نرم،ضروریست، تصریح کرد: افشای تهدید ناتوی فرهنگی نظام سلطه، توسعه فعالیت های فرهنگی و تقویت مراکز مختلف فرهنگی به ویژه مساجد، تقویت ارزشهای دینی و اسلامی و ترویج خودباوری در میان مردم به خصوص قشر جوان جامعه از جمله راهبردهایی است که می تواند بسیار مثمرثمر واقع شود.



وی همچنین به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: این انتخابات از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه نظام سلطه با استفاده از عوام فریبی و فرافکنی در میان مردم، شایعه پراکنی ،افزایش شبکه های ماهواره ای برای دلسرد کردن مردم از نظام و انقلاب و... سعی دارد به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشاند.



ایران نژاد تاکید کرد: در چنین شرایطی باید مسیر خود را بر اساس گفتمان ارزشمند ولایت تنظیم کنیم تا بتوانیم در برنامه ریزی های خود همچون گذشته و حال سربلند و سرافراز باشیم.