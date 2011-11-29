مازندران قهرمان مسابقات لیگ دسته یک ترامپولین شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات یکروزه از صبح سه شنبه در سالن المیپک گنبد کاووس آغاز شد.

در این مسابقات که با شرکت شش تیم برگزار شد، تیم باشگاه هادی مازندران با 41.3 امتیاز اول، خانه ژیمناستیک همدان با 40.6 امتیاز دوم و هیئت ژیمناستیک اردبیل با 34.6 سوم شد.

همچنین تیمهای هیئت ژیمناستیک زنجان با 33.7 امیتاز، تیم آهن آلات شهرکرد با 32.7 امتیاز و هیئت ژیمناستیک تهران با 30.8 امتیاز به ترتیب مقامهای چهارم تا ششم را کسب کردند.

همچنین در بخش انفرادی مهدی آذر مهر با 27.3 امتیاز از شهرکرد اول، محمد جواد شفیعی با 22.5 از باشگاه ژیمناستیک هادی مازندران دوم و سید امیر شجاعی با 21.5 امتیاز از سرای ژیمناستیک نوظهوری سوم شدند.