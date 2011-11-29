معتمدان انتخاباتی مجلس نهم در استان تهران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو در مراسم افتتاح گردهمایی یک روزه فرمانداران، بخشداران و معاونان سیاسی و انتظامی فرمانداریهای استان تهران که عصر سه شنبه در تالار آبگینه شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد، افزود: نشستهای هفتگی ستاد انتخابات استان به طور منظم برگزار شده و تمام مسائل و موارد مربوط به انتخابات در این نشستها با حضور مسئولان بخشهای مختلف اجرایی و مدعوین بررسی می شود.

وی تصریح کرد: حساسیتهای انتخابات مجلس نهم با توجه به مسائل موجود در اقصی نقاط جهان، زیاد است و معاندان و مخالفان نظام در داخل و خارج از کشورمان درصدد ایجاد چالش برای انتخابات آتی هستند و باید در این خصوص مراقبتهای لازم انجام شود.

آموزش مجریان انتخابات از اولویتهای مهم ستاد انتخابات استان تهران است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران ادامه داد: آموزش مجریان انتخابات از اولویتهای مهم ستاد انتخابات استان تهران است و برنامه های آموزشی در استان با جدیت دنبال می شود.

وی اضافه کرد: به تازگی شماری از مدیران استان و شهرستانهای تهران در دوره آموزش فناوری اطلاعات وزارت کشور شرکت کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران از گروه بندی اعضای ستاد انتخابات خبر داده و بیان داشت: این گروهها به طور منظم از شهرستانها و زیرساختهای آنها برای برگزاری مطلوب انتخابات مجلس نهم بازدید می کنند.

مردم علیرغم تبلیغات مسموم دشمنان در انتخابات شرکت می کنند

وی ادامه داد: مردم ایران علیرغم تبلیغات مسموم دشمن در انتخابات آینده مجلس همانند قبل، فعالانه شرکت می کنند و یکی از اهداف اصلی که وزارت کشور مطرح کرده، بحث حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی است که مردم ما در تمام صحنه ها به خصوص در انتخابات، فعال و پیشرو بوده اند.

براتلو تأکید کرد: با توجه به اینکه یکسری از عوامل بیگانه همواره به دنبال خدشه وارد کردن به ارزشهای انقلاب اسلامی ایران هستند، لذا باید مسئولان همواره هوشیار بوده و اخبار ستاد انتخابات را از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما به مردم اطلاع رسانی کنند.