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۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

جعفری اعلام کرد:

سازوکار قانونی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم نیست

سازوکار قانونی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم نیست

ساری - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: هنوز ساز و کار قانونی برای اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص مازندران  اظهار داشت: فلسفه اصلی انقلاب عاشورا و نهضت سالار شهیدان بر اساس تکلیف الهی،احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین آن حضرت شکل گرفت.

وی افزود: نظام ولایی اسلام هم در قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را پیش بینی کرده و بدون شک جامعه اسلامی از حیث حکومتی و تکلیف فردی باید به این مسائل اهتمام ویژه ای داشته باشد.

جعفری بیان داشت: به آن اندازه که شایسته نظام جمهوری اسلامی بوده، با عنایت به ظرفیت های قانونی هنوز فاصله زیادی داریم و متاسفانه در بخش های مختلف کم کاری یا بی توجهی هایی در این زمینه صورت می گیرد که باید این کمبود و نقصان جبران شود.

وی ادامه داد: باید به این اصل اصیل قانون اساسی توجه بیشتری شود و راهکارهای عملی و قانونی نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر تهیه و فراهم شود.

جعفری گفت: بدون اجرای این امر، هیچ فریضه دیگر الهی با محتوای اصلی خود انجام نخواهد شد.

دادستان ساری افزود: بیداری اسلامی که امروز در دنیا شاهد آن هستیم باید زمینه بسیج 100 میلیونی اسلامی را در دنیا فراهم کند.

کد مطلب 1473192

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