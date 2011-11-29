سازوکار قانونی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص مازندران اظهار داشت: فلسفه اصلی انقلاب عاشورا و نهضت سالار شهیدان بر اساس تکلیف الهی،احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین آن حضرت شکل گرفت.

وی افزود: نظام ولایی اسلام هم در قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را پیش بینی کرده و بدون شک جامعه اسلامی از حیث حکومتی و تکلیف فردی باید به این مسائل اهتمام ویژه ای داشته باشد.

جعفری بیان داشت: به آن اندازه که شایسته نظام جمهوری اسلامی بوده، با عنایت به ظرفیت های قانونی هنوز فاصله زیادی داریم و متاسفانه در بخش های مختلف کم کاری یا بی توجهی هایی در این زمینه صورت می گیرد که باید این کمبود و نقصان جبران شود.

وی ادامه داد: باید به این اصل اصیل قانون اساسی توجه بیشتری شود و راهکارهای عملی و قانونی نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر تهیه و فراهم شود.

جعفری گفت: بدون اجرای این امر، هیچ فریضه دیگر الهی با محتوای اصلی خود انجام نخواهد شد.

دادستان ساری افزود: بیداری اسلامی که امروز در دنیا شاهد آن هستیم باید زمینه بسیج 100 میلیونی اسلامی را در دنیا فراهم کند.