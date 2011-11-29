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۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۳

رکن آبادی:

تحریمهای اقتصادی علیه سوریه بی اثر است/ با دخالتهای خارجی مخالفیم

تحریمهای اقتصادی علیه سوریه بی اثر است/ با دخالتهای خارجی مخالفیم

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با بیان اینکه مشکلات سوریه باید به وسیله مردم و رهبران آن حل شود، تحریمهای اعمال شده را بی فایده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "غضنفر رکن آبادی" در واکنش به تصمیمات اخیر اتحادیه عرب علیه سوریه و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این کشور گفت : اعمال تحریمهای اقتصادی علیه سوریه ثمری ندارد و راهگشای بحران این کشور نیست.

وی افزود: بحران سوریه باید به وسیله خود سوری ها حل شود و رهبران و مردم توان حل مشکلات خود را دارند ما از اصلاحات سوریه حمایت می کنیم، اما مخالف دخالت خارجی در امور سوریه و هر کشور دیگر منطقه هستیم.

رکن آبادی در ادامه با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان بیان کرد: لبنان همواره از جانب اسرائیل مورد تهدید واقع شده است، اما به برکت هوشیاری و درایت رهبران توانسته مراحل سخت را پشت سر بگذارد.

شایان ذکر است که آمریکا و کشورهای همپیمان آن با حمایت از گروههای مسلح در سوریه به دنبال بی ثباتی و ناامن کردن این کشور با هدف تحقق طرحهای توسعه طلبانه خود هستند و همچنان به اقدامات خود علیه این کشور ادامه می دهند.

کد مطلب 1473216

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