تحریمهای اقتصادی علیه سوریه بی اثر است/ با دخالتهای خارجی مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "غضنفر رکن آبادی" در واکنش به تصمیمات اخیر اتحادیه عرب علیه سوریه و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه این کشور گفت : اعمال تحریمهای اقتصادی علیه سوریه ثمری ندارد و راهگشای بحران این کشور نیست.

وی افزود: بحران سوریه باید به وسیله خود سوری ها حل شود و رهبران و مردم توان حل مشکلات خود را دارند ما از اصلاحات سوریه حمایت می کنیم، اما مخالف دخالت خارجی در امور سوریه و هر کشور دیگر منطقه هستیم.

رکن آبادی در ادامه با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان بیان کرد: لبنان همواره از جانب اسرائیل مورد تهدید واقع شده است، اما به برکت هوشیاری و درایت رهبران توانسته مراحل سخت را پشت سر بگذارد.

شایان ذکر است که آمریکا و کشورهای همپیمان آن با حمایت از گروههای مسلح در سوریه به دنبال بی ثباتی و ناامن کردن این کشور با هدف تحقق طرحهای توسعه طلبانه خود هستند و همچنان به اقدامات خود علیه این کشور ادامه می دهند.