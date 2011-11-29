بیانیه پایانی تجمع دانشجویان مقابل باغ قلهک

به گزارش خبرنگار مهر با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و خروج دانشجویانی که وارد باغ قلهک شده بودند، تجمع دانشجویان در برابر این باغ به پایان رسید.

در این بیانیه آمده است: چه زیباست صحنه‌های بیدار شدن مردمی که قرن‌ها موش آزمایشگاهی تفکرات ضدخدایی عده‌ای انسان‌پرست بودند، چه گوش نواز است صدای شکسته شدن استخوان‌های نظام سرمایه‌داری و چه چیز بهتر از آن است که زمزمه‌های وعده خداوند به گوش مردم برسد.

ملت‌های مسلمان منطقه یکی پس از دیگری عناصر وابسته و خودفروخته خود را ساقط می‌کنند و از آنها تبری می‌جویند. مردم مستضعف دنیا که نظام شیطانی سرمایه‌ داری زندگی ‌شان را به پرتگاه رسانده است از کوچ‌گرایی و شرایط سخت زندگی به ستوه آمده‌اند و به دنبال مکتب دیگری غیر از کمونیسم هستند اما از سوی دیگر شیطان بزرگ و سگ نگهبان آنان در منطقه یعنی اسرائیل و روباه پیر استعمار یعنی انگلستان جریان‌سازی دیگری را شروع کردند، آنها با بهانه‌سازی خود جنگ روانی دیگری را علیه ایران شروع کردند و با تحریم‌های بی‌نتیجه و ادعاهای مضحکی مثل ترور سفیر عربستان در خاک ایالات متحده و سناریوی خسته کننده و غیرواقعی حق مسلم هسته ای ایران بر جریان مقاومت فشار می‌آورند اما سران صهیونیست دنیا بدانند که این جریان‌سازی ساختگی مانع فروپاشی کیان شیطانیان نخواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: جریان دانشجویی هوشیار و بیدار کشور به همراه ملت غیور ایران و در این ایام عزای سرور و سالارمان ابا عبدالله الحسین(ع) به مناسبت سالروز شهادت و عروج مرد مجاهد شهید دکتر شهریاری در مقابل جاسوسخانه انگلستان جمع شده‌ایم و اعلام می‌داریم امروز سالروز واقعه‌ای است که در آن سیاست ‌ورزان و سرویس‌های کثیف جاسوسی صهیونیست‌ها با همکاری هم‌پیمانان خود چون آمریکا، انگلیس و فرانسه توانستند دانشمند فعال علوم هسته ای میهن اسلامی ایران را به شهادت برسانند.

بیانیه می افزاید: امروز سالروز روزی است که مستکبران عالم این مروجین ترور و خشونت و مدعیان دروغین حقوق بشر بار دیگر چهره حقیقی خود را افشا نمودند. آنها ثابت نمودند که با پیشرفت ملت‌ها و گسترش صلح و امنیت مخالفند و ما دانشجویان پیرو خط ولایت و ادامه دهندگان راه سرخ‌گون استاد شهیدمان در استمرار راه شهدای علمی ایران اسلامی تاکید ورزیده و با پیمان این شهدای گرانقدر میدان علم و دانش و نیز شهدای انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم انتقام خون این پاک‌بازان به ناحق ترور شده را از صهیونیست جنایتکار و همدستانش آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهیم گرفت.

ملت‌های مسلمان پس از سال‌ها سلطه‌ عناصر از خود فروخته با بیداری ملحم از فرامین اسلام عزیز عزم خویش را برای در هم شکستن سلطه نظام استکباری جزم نمودند. شکست نظام سلطه یکی پس از دیگری در تونس، مصر، بحرین،‌ لیبی و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور در عربستان از سویی و بیداری 99 درصدی مردم کشورهای غربی از سوی دیگر تزلزلی عظیم در نظام سست سرمایه‌داری جهانی افکنده است.

آنچه جهانیان به ویژه ملت‌ها نباید از آن غفلت ورزند، ریشه‌ اصلی مسائل بشریت یعنی رژیم نژادپرست و تروریسم صهیونیسم است. ملت و دانشجویان ایرانی خود را در کنار مردم بیدار شده مسلمان و جمعیت 99 درصدی ملت‌های به پا خاسته علیه نظام سرمایه‌داری جهانی می‌دانند. ملت‌ها باید آگاه باشند تا نظام سلطه نتواند آنان را در نیل به مقاصدشان ناکام بگذارد و با صبر و استقامت در راهی که در پیش گرفته‌اند آینده درخشانی را برای خویش و نسل‌های آینده‌شان رقم بزنند.

تاریخ پر از استعمار و استثمار نظام سلطنتی انگلستان است و جای هیچ تردیدی برای ملت‌ها باقی نمی‌گذارد که به هیچ وجه به این روباه پیر اعتماد نکنند، حال پس از جنایت‌های دولت خبیث انگلستان در جنگ جهانی دوم،‌کمک‌های آنان به رژیم بعث در هشت سال جنگ تحمیلی علیه ایران، دخالت‌های مستمر و واضح در مسائل داخلی ایران و صدها سند اثبات شده در محاکم قضایی دال بر دخالت سفیر و سفارت انگلستان در اتفاقات براندازانه سال 88 و حمایت آشکار از سران این فتنه و در نهایت آخرین اقدام خبیثانه این دولت مستبد در تحریم بانک‌ مرکزی ایران جای هیچ تردیدی را نسبت به قطع رابطه خصمانه نظام سلطنتی انگلستان با ایران اسلامی بنا بر حکم شرع و عقل باقی نمی‌گذارد.

جنبش دانشجویی بنا بر روحیه استکبارستیزانه خود و با اقدام شجاعانه مجلس در طرح کاهش روابط سیاسی و اقتصادی با انگلیس و اخراج سفیر این جاسوس‌خانه اعلام می‌کند تحمل وجود این مرکز جاسوسی و طراحی نقشه‌های ترور دانشمندان،‌ اساتید و دانشجویان کشورمان با وجود پرونده سیاه آن بر ما سخت گردیده و خواستار اقدام شجاعانه و غیرتمندانه دیگر نمایندگان ملت مبنی بر قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم انگلستان و برچیده شدن بساط این جاسوس‌خانه از خاک پاک کشورمان می‌باشیم.

تلاش همه جانبه دولت‌های غربی و در راس آنان رژیم ایالات متحده آمریکا در اعمال فشار علیه ایران در محور فعالیت‌های صلح‌آمیزهسته ای، حقوق بشر و طرح اتهامی واهی ترور سفیر عربستان نشان از آن دارد که خون شهیدان انقلاب اسلامی و استقامت ملت در راه آرمان‌های حضرت امام(ره) به ثمر نشسته است و استکبار جهانی در بن‌بست خویش در خصوص الگو شدن شعارهای ایران اسلامی برای ملت‌های مسلمان و جمعیت 99 درصدی جهان به آخرین حربه‌های خویش و افزایش فشار علیه ایران دست زده و تنگ‌تر نمودن حلقه‌های تحریم‌های مالی و علمی ایران اگر تاکنون قرار بود نتیجه‌ای بدهد در همان تحریم‌های اولیه شما باید 30 سال پیش ثمر می‌داد.

ملت ایران در کنار مسئولین نظام همچون کوهی آهنین در مقابل صف‌آرایی مستکبران و تحریم‌های آنان ایستاده است و به مدد الهی فروپاشی هیمنه آنان را در سفارت خبیث انگلیس جشن خواهیم گرفت.

جنبش دانشجویی کشور هرگز در مقابل تهدید هیچ ابرقدرتی سر تسلیم فرود نیاورده و به هیچ وجه با آنان بر سر میز مذاکره نخواهیم نشست. به رژیم نامشروع اسرائیل هشدار می‌دهیم در آینده‌ای نه چندان دور به همت و تلاش‌های جوانان دانشجوی ایران اسلامی و سایر جوانان دانشجوی ملت‌های مسلمان و طیف بیدار شده‌ جهانی نابودی رژیم صهیونیستی را در بیت‌المقدس جشن خواهیم گرفت و نماز وحدت را در اولین قبله‌ مسلمین دوشادوش یکدیگر اقامه خواهیم کرد.

در پایان بیانیه آمده است: از مسئولین دستگاه‌های دیپلماسی و قضایی کشور می‌خواهیم با پیگیری اسناد جنایت جعلی رژیم صهیونیست در ترور اساتید علمی کشورمان در محاکم قضایی بین‌المللی به جهانیان نشان دهید که این غده سرطانی علاوه بر نژادپرستی، کودک‌کشی، نقض حقوق بشر، تولید سلاح‌های اتمی، ترور و خشونت، تولید سلاح‌های مرگبار با پیشرفت علمی بشریت مخالف و معاند است. امام به ما آموخت که انتظار در مبارزه است و وعده خدا که صالحانش در زمین حاکم خواهد شد و پایان ظلمت و ذلالت، نورانیت و سعادت است.