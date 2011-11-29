به صورت خودجوش سفارت را تسخیر کردیم/ انگلیس منتظر اقدامات بعدی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای متحصنین مقابل سفارت انگلیس تاکنون دو بیانیه در مورد اقدامات خود صادر کرده است.

این شورا در اولین بیانیه خود آورده است: تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته و این اقدام به دستوری هیچ ارگان و یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلیس در تهران زدند.

این بیانیه می‌افزاید: از آنجا که دانشجویان به صورت خودجوش سفارت انگلستان را به تسخیر خود درآوردند، قطعا با تفکر انقلابی خود این مسیر را ادامه می‌دهند.

دانشجویان همچنین در ادامه بیانیه اعلام کرده اند: ما خواستار اخراج سفیر انگلیس و قطع کامل روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم سلطنتی انگلستان هستیم.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: همان اقدامی که در 13 آبان با آمریکا صورت گرفت اکنون بایستی با انگلستان صورت گیرد.دانشجویان منتظر حمایت تمامی مردم ایران هستند.

در پایان بیانیه اول دانشجویان آمده است که دانشجویان سفارتخانه انگلستان را به موزه روباه پیر تبدیل خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین شورای متحصنین مقابل سفارت انگلیس ساعتی پیش دومین بیانیه خود را صادر کرد.



در ابتدای این بیانیه آمده است: شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر با استعانت از روح شهدای انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی و شهید شهریاری محورهای زیر را به عنوان اصلی‌ترین گناهان و رذالت های دولت انگلیس علیه ملت ایران قلمداد کرده و بر این اساس اقدام به تسخیر این لانه فساد و فتنه گری و جاسوسی نموده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: دانشجویان تسخیر کننده لانه فتنه گری روباه پیر این سفارت از یکی از اصلی‌ترین سامان دهندگان فتنه 88 علیه ملت ایران و نظام اسلامی آن می‌داند و این دولت را که با هیاهویی بزرگ رسانه ای و تأمین مالی و سیاسی و با آبروی ملت ایران بازی کرده است را سال‌ها به پیش از این مستحق قطع ارتباط با ملت بزرگ و سرافراز ایران می‌دانسته است. دانشجویان انقلابی بارها و بارها در ایام فتنه قصد تسخیر این لانه فتنه گری را داشته‌اند و این دستگاه های انتظامی بوده‌اند که مانع از این اقدام شده‌اند. اما این بار مقاومت این نیروها هم مانع از خشم انقلابی دانشجویان نشد و این پرچم ابی عبدالله الحسین (ع) است که امروز و در ایام محرم به جای پرچم کشور انگلستان در سفارت بریتانیای کبیر به اهتزاز در آمده است.

تسخیر لانه فتنه گری روباه پیرتنها پاسخ کوچک از جامعه دانشگاهی است

شورای متحصنین مقابل سفارت انگلیس در این بیانیه آورده است: سال گذشته جان ساورز رئیس دستگاه اطلاعاتی انگلیس اعلام کرد که باید با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی به مقابله با ایران رفت و به فاصله اندکی پس از این اعلام شهید شهریاری دانشمند ایران توسط عوامل موساد ترور شد تا طراحی دستگاه امنیتی انگلیس عیان شود. تسخیر لانه فتنه گری روباه پیر در سالروز این شهید تنها پاسخ کوچک از جامعه دانشگاهی و دانشجویان کشور است و قطعاً اندیشه انتقام این شهادت همواره در ذهن باقی خواهد ماند و این در حالی است که استادان شهریاری‌ها در مراکز مهم هسته ای با ابداعات جدید خود جهان را شگفت زده خواهند کرد.

همچنین در این بیانیه تصریح شده است: محوریت انگلیس در همراهی با امریکا برای برانگیختن دیگر کشورها علیه ملت بزرگ ایران به بهانه های تخلفات و بخصوص برنامه هسته ای و یاوه گویی های این دولت در نزاع حمله نظامی به ایران این روزها و ماه‌ها به طرز وقیحانه ای گسترش یافته است تا جایی که این دولت خبیث به خود اجازه داده است که تا بانک مرکزی را تحریم کند؛ تحریمی که به مثابه اعلام جنگ علیه ملت ایران به شمار می آید. اقدام امروز دانشجویان انقلابی در تسخیر لانه فتنه گری روباه پیر تنها پاسخی کوچک به این اعلان جنگ است و انگلیس باید منتظر اقدامات بعدی ملت ایران جهت تسویه حساب سال‌ها کینه از فتنه گری انگلیس در ایران باشد.

دانشجویان در پایان بیانیه خود آورده اند: ما دانشجویان تسخیر کننده لانه فتنه گری روباه پیر اقدام اخیر مجلس در کاهش رابطه با انگلیس را به هیچ وجه متناسب با دشمنی‌های دولت خبیث انگلیس علیه ملت ایران نمی‌دانیم و خواهان قطع رابطه کامل با این دولت خبیث هستیم و اعلام می‌کنیم از مطالبات به حق خود کوتاه نخواهیم آمد.

حمایت جامعه اسلامی مهندسین از تسخیر سفارت انگلیس

همچنین جامعه اسلامی مهندسین در حمایت از تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: دانشجویان پایبند به اصول و آرمان های انقلاب از حرکت آگاهانه،‌انقلابی و با درایت شما در تسخیر سفارت انگلیس حمایت می کنیم و امیدواریم این اقدام تاثیرگذار شما بتواند در جامعه بین المللی بازخورد خوبی داشته باشد و دست مقامات انگلیسی را از تجاوزگری کوتاه کند.

شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، تاکید کردند: این حرکت ناشی از هم بستگی ملی میان طیف های مختلف مردم و همگامی آنها با مجلس شورای اسلامی است؛ که طرح قطع رابطه با انگلیس را در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار داد.

امید است مقامات و مسئولین نیز با همراهی این جوانان انقلابی بتوانند راه انقلاب و آرمان های امام(ره) و رهبری آن را ادامه دهند. ابراز تاسف وزارت خارجه از وقایع مقابل سفارت خارجه به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران که منجر به تظاهرات خارج از کنترل گردید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین که علیرغم تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت صورت پذیرفت ، ابراز تاسف کرده و از مسئولین امر خواسته شده است تا اقدامات و بررسی های فوری و ضروری در این رابطه به عمل آورند. در این بیانیه تاکید شده است: این حرکت نشاندهنده حضور همه جانبه ملت بسیجی و غیور ایران در صحنه و اثبات وفاداری آنها به نظام است تا دست متجاوزان و استعمارگرانی چون انگلیس را از کشورمان کوتاه شود.

وزارت امور خارجه ضمن احترام به قوانین و مقررات بین المللی و با تاکید بر مصونیت اماکن دیپلماتیک ، بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حفاظت و صیانت از اماکن و ماموران دیپلماتیک تاکید می نماید.

بدیهی است از طریق مجاری قانونی و مبادی ذیربط موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.