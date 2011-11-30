دستور رییس جمهور اندونزی برای مقاوم سازی پلها/ افزایش تلفات به 16 تن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"جولیان آلدرین پاشا"سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی گفت:مردم باید درجریان ارزیابی دولت از این حادثه و مقاوم سازی و فرایند تعمیر و نگهداری و عملیات اجرایی پل ها قرار گیرند.

بر اساس این گزارش فرو ریختن پل "کواتای کرتانگارا"در شرق استان کالیمانتان و سقوط چندین خودرو به رودخانه تاکنون 16 کشته برجای گذاشته است.

به گزارش رسانه های اندونزی پل 270 متری رودخانه ماهاکام در روز شنبه فرو ریخت و یک اتوبوس ، چند خودرو و موتورسیکلت به داخل رودخانه سقوط کردند.

این پل درسال 2002 میلادی برروی رودخانه ماهاکام که طویل ترین رودخانه درمنطقه کالیمانتان شرقی اندونزی است،احداث شده و شهرهای "تنگارونگ" و " تنگارونگ سبرانگ" را به یکدیگر متصل می کند.