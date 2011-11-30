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۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

در پی حادثه اخیر اعلام شد؛

دستور رییس جمهور اندونزی برای مقاوم سازی پلها/ افزایش تلفات به 16 تن

دستور رییس جمهور اندونزی برای مقاوم سازی پلها/ افزایش تلفات به 16 تن

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رییس جمهور اندونزی در پی فروریختن پل کواتای کرتانگارا در شرق استان کالیمانتان دستور مقاوم سازی همه پل های این کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"جولیان آلدرین پاشا"سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی گفت:مردم باید درجریان ارزیابی دولت از این حادثه و مقاوم سازی و فرایند تعمیر و نگهداری و عملیات اجرایی پل ها قرار گیرند.

بر اساس این گزارش فرو ریختن پل "کواتای کرتانگارا"در شرق استان کالیمانتان و سقوط چندین خودرو به رودخانه تاکنون 16 کشته برجای گذاشته است.

به گزارش رسانه های اندونزی پل 270 متری رودخانه ماهاکام در روز شنبه فرو ریخت و یک اتوبوس ، چند خودرو و موتورسیکلت به داخل رودخانه سقوط کردند.

این پل درسال 2002 میلادی برروی رودخانه ماهاکام که طویل ترین رودخانه درمنطقه کالیمانتان شرقی اندونزی است،احداث شده و شهرهای "تنگارونگ" و " تنگارونگ سبرانگ" را به یکدیگر متصل می کند.

کد مطلب 1473275

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