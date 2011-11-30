پروین علیپور نویسنده و مترجم آثار کودک و نوجوان درباره کارهای جدیدش به خبرنگار مهر گفت: رمان «جایی که کوه بوسه می‌زند بر ماه» نوشته گریس لین آمریکایی چینی‌الاصل را ترجمه کرده و به نشر افق تحویل داده‌ام که فکر می کنم کتاب بدون اصلاحیه مجوز بگیرد.

وی ادامه داد: این کتاب 300 صفحه‌ای چندین جایزه بین‌المللی برده است و اثری است مبتنی بر اسطوره‌های که افسانه در افسانه جلو می‌رود و همین ساختار داستان در داستان آن را به اثری پرکشش برای خواندن تبدیل می‌کند. راوی کتاب در جاهایی یک دختر 10 ساله روستایی است و در جاهایی والدین او ـ که همین تغییر راوی داستان را جذاب‌تر می‌‌کند.

مترجم «متشکرم از ته دل» نوشته جین بوچانن در توضیح بیشتر این کتاب عنوان کرد: این کتاب گرچه حجیم است، ولی روایتی ساده دارد و حتی بچه‌های دبستانی هم می‌توانند آن را دنبال کنند. کتاب شامل افسانه‌هایی است که با واقعیت امروز جامعه هم جور درمی‌آید و سعی دارد مسائل اخلاقی و پندآموز را به بچه‌ها منتقل کند و این کتاب، «کلیله و دمنه» را برای من تداعی می‌کند.

علیپور افزود: کتاب در صفحات جداگانه چند تصویر مینیاتور رنگی هم دارد که با مضمون داستان همخوانی دارد و این تابلوهای رنگی به جذابیت اثر افزوده است. البته در آغاز هر فصل داستان هم یک تصویر سیاه و سفید آمده است.

وی درباره کتاب دیگرش با نام «نامادری من» نیز گفت: کتابی از کاترین بیتسون به نام «نامادری من» نیز به نشر چشمه داده‌ام و زیرچاپ است. داستان کتاب درباره دختری 9 ساله است که با پدرش زندگی می‌کند؛ چون مدت‌هاست مادرش را به علت بیماری از دست داده است. پس از مدتی پدر تصمیم می‌گیرد دوباره ازدواج کند و همین موضوع باعث ایجاد دلخوری میان پدر و دختر می‌شود و ماجرا در همین مسیر دنبال می‌شود.

مترجم «دردسرساز» نوشته بن میکایلسون آمریکایی اضافه کرد: یک کتاب هم با نام «حباب پر دردسر» نوشته مارگارت ماهی در نشر سروش دارم که پس از مدت‌ها امیدوارم منتشر شود. این کتاب مصور برای کودکان و نوجوانان مناسب است و تاکنون جایزه‌هایی چون برترین کتاب سال استرالیا را برده است.

علیپور همچنین بیان کرد: کتاب‌های شیفته تلویزیون، خانه درختی من، در سرزمین سرخ‌پوست و انگشتر گمشده از جمله کتاب‌هایی است که انتشارات سوره مهر آنها را در دست تجدید چاپ دارد.

وی در پایان کتاب «دردسر ساز» که به تازگی منتشر شده را برای مطالعه توصیه کرد و گفت: ‌این کتاب 250 صفحه‌ای، داستانی برای گروه سنی نوجوان است که از تازه‌های نشر جهان است و برنده جایزه «نوتیلوس» شده و نخستین‌بار است که به فارسی ترجمه می‌شود. این کتاب داستان پسر نوجوانی است که دست به بزهکاری می‌زند و دلیل کارهای او بدرفتاری‌های پدرش است و توصیه می‌کنم همه داستان‌دوستان آن را بخوانند.