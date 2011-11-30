75 درصد جمعیت عشایری در چادرهای برزنتی زندگی می کنند

موسی رضا شادمهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون تعدیل دام در عرصه های منابع طبیعی جمعیت بز در گله های دامداران استان که بیشترین خسارت را به عرصه ها وارد کرده بودند، کاهش یافته و جمعیت گوسفندان نیز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در پی افزایش قیمت پشم بز نیز بافت سیاه چادرها برای جمعیت عشایری مقرون به صرفه نیست.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که در حال حاضر بیش از 50 درصد از سیاه چادرهای عشایری استان فرسوده هستند، یادآور شد: این در حالی است که این اداره کل از ردیف اعتباری مستقل برای خرید سیاه چادر بهره مند نیست.

شادمهری افزود: تنها در صورت بروز خسارتهای طبیعی به این سیاه چادرها، اعتباراتی برای جایگزینی سیاه چادری جدید تخصیص خواهد یافت.

وی اذعان داشت: در حال حاضر 75 درصد از جمعیت عشایری استان در چادرهای برزنتی زندگی می کنند در حالیکه این چادرها مقاومت کمتری در برابر نزولات جوی دارند و در فصل سرما محیط داخل چادر سرد و در فصل گرما نیز محیط داخل چادر گرم است.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی در خاتمه یادآور شد: با این وجود، اغلب جمعیت عشایری استان در فصل قشلاق در خانه های گلی و در فصل ییلاق و میان بند نیز در سیاه چادر و چادرهای برزنتی زندگی می کنند.