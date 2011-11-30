به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جمشیدیها در این خصوص اظهارداشت: با فرارسیدن ماه های محرم و صفر بسیاری از عاشقان امام حسین (ع) به توزیع نذورات و پذیرایی بین عزاداران حسینی اقدام می کنند که در این راستا نیز همه ساله مقداری از کالاهای مورد نیاز این افراد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و از محل کالاهای تنظیم بازار تامین می

شود.

وی افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته در این زمینه اقداماتی انجام و سهمیه ای برای استان قزوین در نظر گرفته شده است که هیئت ها تا ۱۵ ماه محرم فرصت دارند برای دریافت سهمیه خود اقدام کنند.



جمشیدیها تصریح کرد: امسال برای هیئت های مذهبی و تکایا ۲۵۰ تن برنج، ۱۵۰ تن روغن در اوزان ١۶ و 4.5 کیلویی و ۵۴ تن شکر به عنوان سهمیه استان تهیه شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآور شد: سهمیه برنج سال جاری از نوع برنج اروگوئه با قیمت هشت هزار ریال و قیمت روغن از قرار هر کیلوگرم ١١ هزار و ۳۰۰ ریال و شکر هر کیلوگرم شش هزار و ۶۰۰ ریال است.



وی بیان کرد: سهمیه هیئت های مذهبی با توجه به کثرت این هیئت ها و تقاضای بسیار زیاد فقط در اختیار مساجد، تکایا، حسینیه‌ها و هیئت های مذهبی که در سازمان تبلیغات به ثبت رسیده‌اند و دارای معرفی ‌نامه ‌باشند قرار می ‌گیرد.



جمشیدیها اظهارداشت: متولیان هیئت های مذهبی و مساجد می‌توانند ضمن مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز جهت دریافت سهمیه‌های نذورات شامل برنج، روغن و شکر اقدام کنند.



وی عنوان کرد: با توجه به اینکه مقدار سهمیه تخصیص یافته به استان جوابگوی تقاضای هیئت های مذهبی نیست رایزنی جهت دریافت سهمیه مناسب در دستور کار قرار دارد که در صورت تحقق این امر می ‌توانیم مقدار بیشتری از کالاهای مورد نیاز این هیئت ها را تامین کنیم.

