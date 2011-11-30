فریبرز عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از روند آمادگی یوسف کرمی و محمد باقری معتمد برای حضور در المپیک آزمایشی راضی هستم و این دو ملی پوش در شرایط فنی مناسبی راهی لندن می شوند.

وی در ادامه افزود: قرار نیست با آمادگی بالا و آرمانی به مصاف رقبای خود در لندن برویم، چرا که نقطه اوج نفرات برای مسابقات مهمتری تعریف شده است. به همین دلیل با میزان آمادگی نسبی در رقابت‌های آزمایشی المپیک شرکت می کنیم.

سرمربی تیم ملی تکواندوی کشورمان در مورد هدف از حضور در این مسابقات گفت: در مسابقات منچستر که تیم ملی حضور پیدا کرد اغلب نفرات تیم حضور داشته و فیلم مسابقات آنها را آنالیز کردیم. معتمد و کرمی در آن مسابقات به دلیل آسیب دیدگی حضور نداشتند به همین دلیل تصمیم گرفتیم آنها را به لندن اعزام کنیم تا این تکواندوکاران نیز بعد از مدت‌ها در یک دوره مسابقات رسمی حضور پیدا کنند. با این کار هم من و هم آنها بهتر می توانیم در میدان مسابقه با روش کار هم آشنا شویم.

عسگری در مورد برنامه تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در این مورد باید رئیس فدراسیون تکلیف را مشخص کند. اینکه قرار است تیم اصلی راهی مسابقات قهرمانی آسیا شود یا تیم امید و یا ترکیبی از این دو تیم و یا آنکه بنده مسئولیت تیم را برعهده خواهم داشت یا خیر همه چیزهایی است که باید توسط رئیس فدراسیون مشخص شود.

وی در پایان تصریح کرد: بعد از بازگشت از لندن دور جدید تمرینات تیم ملی از 26 آذرماه آغاز می شود و تا آن زمان هم به امید خدا تکلیف برنامه تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

قابل ذکر تیم ملی تکواندو بامداد فردا پنجشنبه با ترکیب یوسف کرمی و محمد باقری معتمد جهت حضور در المپیک آزمایشی راهی لندن خواهد شد.