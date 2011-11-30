کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان لیسبون را در اوایل سال 2009 میلادی پس از مدتها کشمکش و جنجال به تصویب رسانده و به مرحله اجرا درآوردند تا به این ترتیب و بنا به گفته رهبران سیاسی، این اتحادیه سرنوشت و آینده اروپا را در قرن بیست و یک رقم زده و تحولی نوین را در این اتحادیه به وجود آورند.

اما در حالی که هنوز کمتر از دو سال از تصویب و اجرایی شدن این قرار داد نگذشته است، گسترش و تشدید بحران مالی در اتحادیه اروپا بار دیگر توجهات سران این اتحادیه را به این قرارداد جلب کرده و می خواهند با ایجاد تغییراتی در آن راه فراری از بحران اقتصادی موجود بیابند.

این طور به نظر می رسد که تا به حال تلاشهای سیاستمداران اروپایی برای مهار بحران مالی و مدیریت بر شرایط آشفته ایجاد شده در اتحادیه تاثیری نداشته و این بحران با گذشت زمان قربانیان بیشتری گرفته و دومینوی سقوط کشورهای اروپایی در پرتگاه رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد.

اعتراضات گسترده ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، پرتغال، ایتالیا و فرانسه و دیگر کشورهای بحران زده اروپایی علیه سیاست حاکمان و نابرابریهای اجتماعی این روزها در حال رخ دادن است و ما خبرهای آن را در رسانه های مختلف می شنویم حاکی از آن است که کاسه صبر شهروندان اروپایی لبریز شده است و دیگر تحمل شرایط موجود را ندارند.



در چنین شرایطی رهبران سیاسی در اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه بر آن شده اند تا این بار از راه ایجاد تغییراتی در پیمان لیسبون فشار بیشتری بر کشورهای به زعم آنها گناهکار در ایجاد و تشدید بحران به وجود آورند.

بنا بر گزارشی که در روزنامه تاگس اشپیگل منتشر شده است صدر اعظم آلمان طی توافقی که با رئیس جمهوری فرانسه انجام داده است پروژه ایجاد تغییر در پیمان لیسبون به منظور به وجود آوردن فشار بیشتر بر کشورهای بحران زده اروپایی را در دستور کار خود قرار داده است. اما با این حال هنوز مشخص نیست که آیا چنین پروژه ای آنگونه که صدر اعظم آلمان آن را تصور می کند محقق خواهد شد یا نه؟

تاگس اشپیگل در ادامه نوشت : وضعیت آشفته بازارهای مالی بحثها درباره ایجاد تغییرات در پیمان لیبسبون را داغ کرده است.



این روزنامه آلمانی همچنین به افزایش بی سابقه بهره های وامهای کشورهای ایتالیا و بلژیک در چند روز گذشته اشاره کرده و نوشت : خطر از هم پاشیده شدن منطقه ارزی یورو کشورهای عضو این منطقه را شدیدا تحت فشار قرار داده است.آنها باید به بازارهای مالی مدارکی را ارائه دهند مبنی بر اینکه وضعیت آشفته بدهی های خود را مهار می کنند.

به نوشته تاگس اشپیگل، در نهم دسامبر گذشته "هرمن وان رومپوی" رئیس دائمی اتحادیه اروپا در نشست بروکسل پیشنهادهایی را برای تغییر قرارداد لیسبون به منظور مهار بحران مالی ارائه داد.



وی همچنین از پایان اکتبر گفتگوها و مذاکرات ویژه ای را به منظور ایجاد این تغییرات در پایتخت های کشورهای اروپایی ترتیب می دهد. در این راستا وزیر اقتصاد آلمان نیز پیشنهادهایی را در این راستا ارائه داده است که به گفته دیپلماتهای اروپایی به عنوان سناریوی ممکن در دست بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که دیپلماتهای اروپایی درباره تصویب این طرحها در پارلمان اروپا ابراز شک و تردید کرده اند.

به نوشته این روزنامه آلمانی، همچنین مشخص نیست که آیا تغییرات در پیمان لیسبون که به ویژه آلمان در این راستا تلاش می کند در گروه بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا می تواند تصمیم گیری شود یا در پایان تنها به صورت یک قرار داد مابین کشورهای عضو منطقه یورو مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد آلمان، این تغییرات در پیمان لیسبون به منظور ایجاد فشار بیشتر بر کشورهای بحران زده اروپایی برای پایبندی به وعده های خود در مهار بدهی ها انجام می شود. بر اساس این تغییرات در آینده باید یک کمیسر ارزی در اتحادیه اروپا از این اختیارات برخوردار باشد که تصویب بودجه دولتهای بدهکار در اتحادیه اروپا را مورد موافقت قرار ندهد اگر کشور مربوطه بر اساس تعهدات انجام شده برای مهار بدهی ها عمل نکند.

به این ترتیب، در حالی که هنوز مدت زیادی از اجرایی شدن پیمان لیسبون که جایگزینی برای قانون اساسی واحد اروپایی بوده و در اصل توافق نامه ای برای ایجاد یک کشور واحد اروپایی بوده است نگذشته است بحثها درباره ایجاد تغییرات در این پیمان به منظور مهار بحران مالی این اتحادیه را در معرض خطر گسست و انشقاق بیشتر قرار داده است و به اهداف مورد نظر این پیمان و قرار داد مهم خدشه وارد کرده است.