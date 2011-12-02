تاسیس شرکت اختصاصی بیمه عمر/ متخلفان بیمه را به ما معرفی کنید

جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر به برنامه جدید بیمه مرکزی ایران برای توسعه بیمه های زندگی و اعتبار در کشور اشاره و تصریح کرد: ما باید پتانسیل ها وظرفیت های بالقوه صنعت بیمه را به بالفعل تبدیل کنیم.

مدیرعامل بیمه ایران از وجود ظریت بالایی که برای بیمه های اعتباری وعمردر کشور وجود دارد، خبر داد و یکی از نیازهای فعلی جامعه ما را توسعه این بیمه ها اعلام کرد.

وی با اظهار تاسف نسبت به اینکه سهم بیمه های زندگی در کشورمان 10 درصد کشورهای پیشرفته است، تصریح کرد: فضای قابل توجهی برای توسعه و رشد بیمه های زندگی در کشورمان وجود دارد.

سهامیان مقدم با تاکید بر اینکه از برنامه بیمه مرکزی برای توسعه بیمه های زندگی، عمر و اعتباری استقبال می کنیم، اظهار داشت: برای این کار برنامه ریزی هایی را صورت داده ایم.

مدیرعامل تنها بیمه دولتی در ایران گفت: بر این اساس تا پایان سال جاری یک شرکت بیمه عمر اختصاصی توسط بیمه ایران راه اندازی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تخلف برخی از شرکتهای بیمه در دریافت مبالغ مازاد حق بیمه شخص ثالث پس از ابلاغ دیه 90 میلیون تومانی عنوان کرد: به دنبال اعلام قوه قضائیه قرار بر این شده است که با دستور دولت و حرکت شرکتهای بیمه، افرادی که دارای بیمه نامه کامل شخص ثالث تا تاریخ اول آبان ماه امسال بودند، هیچگونه حق بیمه اضافی تا پایان سال پرداخت نکنند و اعتبار بیمه نامه آنها تا پایان سال ادامه داشته باشد.

سهامیان مقدم اضافه کرد: اما براساس توافقات صورت گرفته سقف تعهدات شرکتهای بیمه افزایش یافت و اگر شرکت بیمه ای از بیمه گذاران مبلغ مازادی دریافت کرده باشد، خطا است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بیمه گذاری بابت ماههای باقیمانده تا پایان سال بابت بیمه شخص ثالث با تعهد 90 میلیون تومانی حق بیمه اضافی از بیمه گذار دریافت کرده باشد خطاکار است و مردم باید آن را به مسئولان بیمه اطلاع دهند.

مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: اگر مردم در نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه ایران از مردم بابت بیمه شخص ثالث با ابلاغیه جدید پولی اضافی دریافت کردند که قطعا چنین نخواهد بود و یا هر مورد دیگری، موضوع را به مسئولان بیمه ایران اطلاع دهند.