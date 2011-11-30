برگزاری کارگاه 4 روزه ژورنالیسم در کابل با حضور استادان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، «کارگاه آموزشی ژورنالیسم» به مناسبت یکصدمین سالروز انتشار روزنامه سراج‌الاخبار افغانستان با حضور جمعی از استادان علوم ارتباطات ایرانی و افغانی در دانشگاه بوعلی سینا کابل برگزار می‌شود.

در این کارگاه یک‌روزه احسان شاه‌قاسمی، حسین حسنی و مهدی یوسفی از ایران در کنار افرادی چون رهنورد زریاب، حفیظ شریعتی، محمدجواد سلطانی، علی امیری و محمدحسین محمدی از افغانستان به سخنرانی خواهند پرداخت.

در این کارگاه موضوعاتی نظیر روش‌های پژوهش کیفی در مطالعات رسانه، شیوه‌های درآمدزایی از روزنامه‌‌ها، فتوژورنالیسم، فلسفه تکنولوژی رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، نشانه‌شناسی رسانه‌های تصویری، خبرنویسی مدرن و سایبرژورنالیسم تدریس خواهد شد.

این کارگاه به مدت چهار روز از 12 الی 16 آذر در موسسه آموزش عالی ابن‌سینا کابل برگزار می‌شود.