دریافت خدمات آزمایشگاهی با التماس/ دانشجوی پولی تنها راه نجات دانشگاه

سید فردین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه یاسوج در حال توسعه است و به جز شهریه شبانه دانشجویانش، درآمد اختصاصی دیگری ندارد. از سوی دیگر تا سال گذشته باید حقوق اعضای هیئت علمی قراردادی را از درآمد اختصاصی دانشگاه یعنی شهریه دانشجویان شبانه پرداخت می کردیم که این شهریه حتی برای تامین هزینه های این دانشجویان هم کافی نیست.

وی با بیان اینکه وزیر علوم سالهاست اجازه نمی دهد شهریه ها افزایش یابد، تاکید کرد: دانشگاه یاسوج درآمد اختصاصی ندارد چون صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد فعال نیست که از دانشگاه مطالبه پژوهش داشته باشد و درآمدی عاید دانشگاه یاسوج شود. بنابراین ارتباط صنعت با دانشگاه باید قوی شود در حالیکه ما در استانی بدون صنعت قرار داریم.

معاون دانشگاه یاسوج اضافه کرد: برخی دانشجویان شبانه دانشگاه یاسوج هم با مشکل مالی مواجه هستند و کل شهریه های شبانه را نمی توانند به صورت یکجا پرداخت کنند، زیرا در مناطق محروم زندگی می کنند و تحت پوشش کمیته های امداد امام خمینی(ره) هستند. شهریه برخی دانشجویان شبانه دانشگاه یاسوج که از خانواده شهدا هستند توسط بنیاد شهید اما با تاخیر به دانشگاه پرداخت می شود.

تقی زاده با بیان اینکه تنها راه نجات دانشگاههای دارای مشکل مالی جذب دانشجوی پولی است، گفت: تنها راه افزایش درآمد دانشگاه یاسوج، جذب دانشجوی پولی است که برخی در جامعه مقابل آن ایستاده اند اما در برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده که دانشگاهها می توانند دانشجوی پولی جذب کنند.

معاون مالی و اداری دانشگاه یاسوج که انتظار دارد دانشگاههای دارای مشکل مالی از سوی وزارت علوم حمایت بیشتری شوند، ادامه داد: این وزارتخانه باید یک بار برای همیشه آزمایشگاههای دانشگاهها را تجهیز کند. به علت تجهیزات محدود آزمایشگاهی دانشگاه یاسوج، گاهی اوقات برای آزمایش یک نمونه آزمایشگاهی باید با خواهش و التماس از یک دانشگاه دیگر بخواهیم تا امکانات آزمایشگاهی را در اختیارمان قرار دهند.

وی اظهار داشت: ظاهراً در استان کهگیلویه و بویراحمد دانشگاه یاسوج بهترین دانشگاه است اما برای آزمایش یک نمونه آزمایشگاهی مان در دانشگاههای دیگر باید میلیونها تومان از بودجه دانشگاه یاسوج را صرف کنیم.