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۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

بارش برف درچهارمحال و بختیاری آغاز شد

بارش برف درچهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بارش برف در چهار محال و بختیاری از صبح امروز چهارشنبه آغاز شده و هم اکنون در حال سفید پوش کردن این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از بامداد امروز در چهار محال و بختیاری آغاز شده و هم اکنون در حال سفید پوش کردن این استان است.

بارش برف در شهرکرد موجب کند شدن حرکت وسایل نقلیه شده و همچنین در تعدادی از خیابانها به خاطر لغزنده بودن موجب برخورد و تصادف بین وسایل نقلیه شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، حداقل دمای شهرکرد یک درجه سانتیگراد و حداکثر دمای این شهر 9 درجه سانتیگراد است.

کوهرنگ نیز با حداقل دمای منفی یک سردترین شهرستان این استان و لردگان با حداقل دمای سه گرمترین شهرستان این استان است.

کد مطلب 1473409

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