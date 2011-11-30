بارش برف درچهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف از بامداد امروز در چهار محال و بختیاری آغاز شده و هم اکنون در حال سفید پوش کردن این استان است.

بارش برف در شهرکرد موجب کند شدن حرکت وسایل نقلیه شده و همچنین در تعدادی از خیابانها به خاطر لغزنده بودن موجب برخورد و تصادف بین وسایل نقلیه شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، حداقل دمای شهرکرد یک درجه سانتیگراد و حداکثر دمای این شهر 9 درجه سانتیگراد است.

کوهرنگ نیز با حداقل دمای منفی یک سردترین شهرستان این استان و لردگان با حداقل دمای سه گرمترین شهرستان این استان است.