به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش در هفته گذشته کانون خبرهای مختلف و البته دو خبر خوش برای دانشجویان تربیت معلم و فرهنگیان بازنشسته بود که در ادامه می خوانید:

حل مشکل بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته

بالاخره بعد از هشت ماه از طرح ایده پوشش بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته بالاخره این هفته مشکلات پیش روی این طرح حل شد و به گفته وزیر آموزش و پرورش این افراد همچون سایر همکارانشان از دیماه امسال بیمه می شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی روز سه شنبه در حاشیه همایش رونمایی از کتابهای درسی و تجلیل از مولفان در جمع خبرنگاران گفت که خبری خوشی دارد. به گفته او"جلسه ای هفته گذشته با وزارت رفاه و بیمه مرکزی داشته ایم و دو کار را بزودی انجام می دهیم، اول اینکه کارت بیمه طلایی فرهنگیان شاغل هوشمند می شود و دوم اینکه توافقی سه جانبه با وزارت رفاه و آموزش و پرورش و بیمه مرکزی امضاء کردیم که بیمه فرهنگیان بازنشسته را بیمه ایران تقبل کرد و قرارداد آن بسته و نرخ آن تعیین شد".

وی گفت: در دیماه خدمات رسانی بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته آغاز می شود.

3900 دانشجوی تربیت معلم استخدام می شوند

یکی دیگر از اخبار مهمی که وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این همایش اعلام کرد حل مشکل استخدام سه هزار و 900 دانشجوی تربیت معلم بود. حاجی بابایی در این باره گفت: در جلسه هئیت دولت این موضوع تصویب و کارهای اولیه آن انجام شد و در حال آماده کردن بخشنامه آن هستیم و بزودی به استانها ابلاغ می شود و این دانشجویان در دیماه می توانند مراجعه کنند و پرونده هایشان را برای گزینش و مراحل بعدی استخدام پر کنند.

یکی دیگر از پرسشهایی که خبرنگاران از وزیر آموزش و پرورش پرسیدند موضوع استخدام 17 هزار معلم حق التدریس که طبق مصوبه مجلس باید استخدام شوند بود که حاجی بابایی پاسخ داد: دو سال برای استخدام این افراد فرصت داریم و هم اکنون نیز از قانون جلوتر هستیم و بیش از دو سوم آنها را استخدام کرده ای. سعی من بر این است که یک روز هم استخدام این افراد به تاخیر نیفتد.

کتابهای دوم ابتدایی سال آینده تغییر می کنند

همچنین رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این همایش پرخبر از تغییر همه کتابهای پایه دوم ابتدایی در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: این پتانسیل را در سازمان پژوهش داریم که کتابهای دوره ششم ابتدایی را نیز به مرحله تولید برسانیم.

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان همچنین گفت: سند تحول بنیادین 22 آذرماه رونمایی می شود.

واکنش مدیرآموزش و پرورش ثلاث باباجانی به گزارش مهر

بعد زا انتشار گزارشی مبنی بر نامناسب بودن وضعیت خوابگاههای شبانه روزی ثلاث باباجانی به ویژه خوابگاه عصمت این شهرستان در خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش ثلاث باباجانی گفت که وضعیت خوابگاههای ما آنقدر هم بد نیست که شما در رسانه تان عنوان کردید و فقط وضعیت خوابگاه کمی بد است با این حال در حال ساختن یک خوابگاه جدید کنار این خوابگاه هستیم.

اقبال محمدی با بیان اینکه قبول داریم برای دانش آموزان هتل نساخته ایم، گفت که شما در گزارشتان آورده اید که سهم هر دانش آموز از فضای خوابگاه یک متر است در حالیکه این طور نیست و دو متر و 35 سانتی متر است و تازه خوابگاه فرش هم دارد و دستشویی هایمان اگرچه خراب است اما تمیز است.

حاجی بابایی: وضعیت مدارس شبانه روزی خوب نیست

وزیر آموزش و پرورش هم بالاخره نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و گفت: قبول دارم که وضعیت مدارس شبانه روزی مناسب نیست اما چه کار کنیم، بودجه کافی نداریم و نمی توانیم وضعیت همه آنها را یک شبه درست کنیم.

حاجی بابایی به خبرنگار مهر گفت که 5 هزار و 700 مدرسه شبانه روزی داریم و ما وظیفه داریم که کمال پیگیری را برای رفع مشکلات و برنامه ریزی برای این مدارس داشته باشیم اما وضعیت کنونی در حد وسع ما است.

وی به بیان اینکه همه جای آموزش و پرورش یکسان و همچون مدارس شبانه روزی هستند، تصریح کرد: کدام وزیر است که دوست نداشته باشد یک شبه دستور دهد تمام امکانات مدارس شبانه روزی عوض شود.

شهابی که در آسمان آموزش و پرورش دیده نشد

یکی از موضوعاتی که خبرگزاری مهر در این هفته پیگیری کرد، موضوع طرح شهاب "حمایت از دانش آموزان نخبه در مدارس عادی" بود؛ طرحی که در سال 1386در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید اما با این وجود هنوز هیچ اراده ای از سوی مسئولان آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان وجود ندارد.

یکی از مشکلات پیش روی شناسایی و حمایت دانش آموزان نخبه در مدارس عادی، نداشتن مکانیزم و برنامه ریزی خاص در اجرا آن است که شاید اصلی ترین علت اجرا نشدن طرح نیز باشد؛ در واقع طرح شهاب فقط یک ایده خام بود که برنامه عملیاتی آن مشخص نشده است و در این مورد می توان به سخنان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همان جلسه استناد کرد که گفت: "اولین و اساسی ترین مشکل طرح ملی شهاب این است که هنوز هیچ مکانیزمی برای شناخت دانش آموزان نخبه طراحی نشده است".

با وجود تاکید وزیر آموزش و پرورش بر اجرای طرح شهاب نه تنها این طرح بیش از یک سال مورد غفلت دوباره مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفت بلکه مدارس نمونه دولتی و سمپاد نیز در سال تحصیلی جدید ظرفیتهای خود را در همه شهرها تا صد برابر افزایش دادند که با آن سخنان وزیر در تضاد بود به طور مثال در آموزش و پرورش شهر تهران در چهار منطقه مدارس سمپاد ایجاد شد و ظرفیت مدارس نمونه دولتی نیز تا هزار نفر افزایش یافت که در سایر استانهای کشور نیز این دستور وزیر اجرا شد.

اهداء اعضاء بدن دانش‌آموز دبستانی به 4 بیمار عمر دوباره بخشید

خبر اهدای اعضای بدن دانش آموز به 4 بیمار دو وجه داشت، هم ناراحت کننده و هم تحسین برانگیز بود؛ ناراحت کننده از این جهت که فاطمه یوسف‌تبار، دانش‌آموز پایه پنجم ابتدایی مدرسه 22 بهمن روستای احمدچاله‌پی بابل و تنها فرزند خانواده در اثر سقوط از ساختمان دچار مرگ مغزی شد و تحسین برانگیز از این جهت که خانواده این دانش‌آموز، اعضای بدن فرزندشان اعم از کلیه‌ها، کبد و دریچه‌های قلب را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

خبرگزاری مهر هم به سهم خود در ابتدا به پدر و مادر این دانش آموز تسلیت گفته و با آنها ابراز همدردی و سپس از اقدام نیکوکارانه و البته فداکارانه ای آنها تشکر می کند.