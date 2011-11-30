150هکتار از بیابانهای استان قزوین با کاشت نهال احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم گودرزوند چگینی در این باره اظهارداشت: برای احیای این میزان اراضی بیابانی بیش از یکهزار اصله نهال شامل قره داغ و آتریپلکس متناسب با شرایط منطقه کاشته شده است.

وی با بیان اینکه گونه‌های گیاهی آتریپلکس در برابر خشکی و کم آبی مقاوم بوده و سازگار با آب و هوای این شهرستان است تصریح کرد: استفاده از این گونه ‌گیاهی برای حفظ و مقاوم ‌سازی خاکهای فقیر با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

چگینی هدف از اجرای این طرح را مقابله با پدیده بیابان زایی در منطقه بیابانی شهرستان بویین زهرا عنوان کرد و افزود: این عملیات نهالکاری در روستاهای دوقوزلو و فتح آباد از توابع این شهرستان با مشارکت سازمان بسیج سازندگی استان به مرحله اجرا درآمده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین یادآور شد: کاشت نهال باعث تثبیت شن های روان و مقابله با پدیده بیابانی شدن منطقه می شود.

وی در ادامه فرسایش بادی، چرای بی ‌رویه دام، فقر پوشش گیاهی، استفاده بی ‌رویه از آبهای زیر زمینی را از جمله عوامل پدیده بیابانزایی در این استان برشمرد.

این مسئول بیان کرد: در صورت عدم کنترل و پیشگیری به موقع از فرسایش پوشش گیاهی مناطق بیشتری در معرض خطر پدیده شوم بیابانزایی قرار می ‌گیرد.

چگینی در پایان با فاجعه آمیز دانستن روند بیابانی شدن اراضی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای مقابله با پدیده بیابان زدایی تلاش کرد.



