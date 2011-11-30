به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی میرباقری شامگاه سه‌شنبه در جمع طلاب عزادار در مدرسه فیضیه قم در سخنانی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است گفت: اقامه این فریضه در مقیاس خانواده مانند تلاش سرپرست یک خانواده که علاوه بر خود، خانواده خود را نیز به نماز، روزه، زکات و... ترغیب می کند و محیط خانه خود را صالحانه پرورش میدهد یکی از این مراتب است.



وی ادامه داد: اقامه در مقیاس جامعه از دیگر مراتب است که در این مرتبه، یک جامعه به جانب معروف یا منکر هدایت می‌شود و ارزشها در مقیاس یک جامعه تغییر می‌یابد؛ بدین ترتیب روابط و ساختارهای اجتماعی، عقلانیت جمعی را تغییر می‌دهد و سبک زندگی اجتماعی بر محور ارزش‌های الهی یا ارزش های مادی شکل می گیرد.



میرباقری اقامه در مقیاس جامعه جهانی را مرتبه دیگری از اقامه معروف برشمرد و بیان داشت: در این مرتبه از اقامه، جامعه جهانی بر محور ارزشها و فرهنگ واحد شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر برنامه ریزی ها، به منظور تغییر اخلاق عمومی بشر، فرهنگ عمومی بشر و رفتار عمومی جامعه مبتنی بر آرمانهایی خاص صورت می‌گیرد.



غرب می‌خواهد ارزشهای لیبرال دموکراسی را جهانی کند



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: در دنیای کنونی، تمدن غرب و جریان تجدد به دنبال تبدیل ارزشهای لیبرال دموکراسی به ارزشهای جهانی و ایجاد یک جامعه واحد و همگرایی جهانی بر محور این ارزشها است.



وی تاکید کرد: در این جامعه جهانی ممکن است نوعی از تکثر به رسمیت شناخته شده و وجود برخی فرهنگ ها به عنوان خرده فرهنگ،البته ذیل ارزشهای لیبرال دموکراسی، پذیرفته شود؛ گاه یک ارزش محوری به منظومه ای از ارزشها، دانش ها، فناوریها، محصولات و نظامات اجتماعی تبدیل می شود و بر محور آن یک جامعه جهانی شکل می گیرد.



میرباقری تصریح کرد: اگر این ارزش، کلمه توحید باشد، جامعه جهانی بر محور توحید شکل خواهد گرفت و زندگی مردم جهان آهنگ توحید به خود می گیرد و این به معنای اقامه معروف در مقیاس جامعه جهانی است؛ اما اگر آن ارزش محوری، اعراض از حضرت حق، انانیت نفس و استکبار باشد، جامعه ای که بر محور این ارزش شکل میگیرد و مصداق اقامه باطل در جهان است.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه از ویژگی های اقامه باطل در مقیاس جهانی این است که معروف ها در مقیاس جامعه جهانی به منکر تبدیل شده و بر اساس این منکرات، جامعه پردازی می شود بیان داشت: در برخی از روایات آخر الزمانی آمده است که مردم تا آنجا به منکرات عمل می کنند که در مقیاس جامعه جهانی، منکر به معروف و معروف به منکر تبدیل می شود.



وی افزود: مردم زشتی‌ها و زیبائی های دنیا را وارونه درک می کنند و بنای جامعة جهانی بر زشتی ها استوار می شود؛ به عبارت دیگر عالم لبریز از ظلم و جور می شود و ظلم، لباس عدل به خود می پوشد.



بسیاری از روایات آخرالزمانی ناظر به بحرانهای اخلاقی و اجتماعی است



میرباقری با بیان اینکه بخش عمده ای از روایات آخرالزمان ناظر به بحران اخلاقی و اعتقادی در جامعه جهانی است گفت: بر اساس این روایات در آخر زمان سلسله ای از منکرات و مفاسد اخلاقی به هم پیوسته در جهان اتفاق می افتد و یک جریان به هم پیوسته، توسعه این فساد را مدیریت می کند.



رئیس فرهنگستان علوم اسلامی تصریح کرد: به تعبیر دیگر یک دستگاه مدیریت شده، فساد فراگیر را در همة عرصه های حیات، اعم از عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، دامن می زند و به تعبیر قرآن، دستگاه جبت، طاغوت، اولیاء طاغوت است همان پایگاه جریان اقامة منکر در عالم است که ارزشهای مادی، نفس پرستی، دنیا پرستی و بت پرستی را در قالبی جدید احیاء می کند و عجیب این است که آن را به یک اخلاق و سبک زندگی فراگیر تبدیل می کند.



میرباقری در تشریح راههای مقابله با منکرات جهانی شده کنونی بیان داشت: شناخت برنامه های دستگاه اقامه منکر حاکم جهانی به عنوان امری بسیارمهم، بسیار دشوار است و چه بسا آنچه هم اکنون به عنوان معروف و خیر در جهان اتفاق می افتد، بدترین منکرهاست.



میرباقری گفت: برای مثال مقام معظم رهبری بنیانهای مادی «علوم انسانی» مدرن را به چالش کشیده‌اند؛ این در حالی است که جبهه مقابل، به شدت از این دانش غیر دینی و ضد دینی دفاع می کند؛ حتی برخی از متفکرین حوزه علوم انسانی معتقدند ادیان نمی توانند محور وحدت و همگرایی جامعه جهانی شوند واین علوم انسانی است که محور همگرائی جامعه است.



وی تاکید کرد: منکر اصلی عصر حاضر یک منکر گسترده، فراگیر، عمیق و همه جانبه است که به یک سبک زندگی در مقیاس جامعه جهانی تبدیل شده است و تلاش می کند تا اخلاق استکباری، تفرعن نفس، دنیاپرستی و گرایش به دنیا را به یک سبک زندگی جهانی تبدیل کند.

