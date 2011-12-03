دکتر احد فرامرز قراملکی در مورد اخلاق ورزش و تعریف آن به خبرنگار مهر گفت: مسئولیت پذیری ورزشکاران و مدیریت ورزش در حرفه ورزش در قبال تمام صاحبان حق، اخلاق ورزش نامیده می‎شود. یعنی اگر ورزشکاران بعلاوه مدیران هدایتی و کادر فنی در ورزش در محیطهای ورزش واقف بر مسئولیتهای اخلاقی خودشان در قبال صاحبان حق در محیطهای ورزشی باشند و به این مسئولیتها در عمل پایبند باشند در این صورت اخلاق ورزش تحقق پیدا می‏کند.

وی افزود: بی تردید هرگونه رفتار غیراخلاقی از موانع جدی توسعه ورزش است. اگر در داوریها و سایر زمینه‏های ورزش ملزم به رعایت اخلاق باشیم در آن صورت رقابت تبدیل به یک فرصت برای رشد و توسعه ورزش می‎شود. بالعکس آن هم تهدیدی می‎شود برای سقوط ورزش.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اخلاق و اخلاق حرفه‏‎ای در مورد اینکه رعایت اخلاق ورزش چه تأثیری در سالم سازی محیطهای ورزشی دارد نیز گفت: اخلاق ورزش در دو عرصه ورزشکاران و سازمانهای مربوطه اهمیت دارد. رعایت اخلاق سازمانها از ورزشکاران با اهمیت تر است، یعنی اگر سازمانها رشد اخلاقی داشته باشند ورزشکاران هم به رشد اخلاقی نائل می‎شوند.

قراملکی پیرامون فراگیرتر کردن اخلاق در حوزه های مختلف، بویژه ورزش نیز اظهار داشت: باید اول موانع اخلاق ورزش را بررسی و بعد با برطرف کردن آنها اخلاق را در ورزش جاری و ساری کرد. کتابی دارم که 32 مانع از این موانع را در آن برشمرده‏ام اما بزرگترین مانع مؤثر این است ما اخلاق ورزش را با مواجهه ضابطی حقوقی اشتباه گرفته‏ایم. اخلاق ورزش یک مقوله است و حقوق، قانون، ضابطه و انضباط ورزشی مقوله دیگری است.

وی تصریح کرد: نمی‏گویم که تنبیه و مجازات برای خاطیان در نظر گرفته نشود ولی این باید در مراحل بعدی اتفاق بیفتد. ابتدا باید مواجهه اخلاقی کرد اگر در شرایط استثنایی مشکلاتی ماند و حل نشد آنوقت مواجهه انضباطی کنیم. ما در ورزشمان شروع کردیم به مواجهه انضباطی با خاطی و با این کار اهالی ورزش به اخلاق را بدبین کردیم. اخلاق ضرب و شتم و مواجهه تنبیهی و انضباطی نیست بلکه یک مواجهه روشنگرانه است.

این نویسنده و مترجم یادآور شد: اخلاق کمک کردن به گرایشهای فکری با زبان خاص خود است . باید نگرش دست اندرکاران ورزش را نسبت به اخلاق بازسازی کنیم. رفتارهای ما ریشه پنهان در نگرش ما دارند. امروز مدیران ورزش هنوز به این نگاه نرسیده‏اند که اخلاق پتانسیل و توان مؤثری در توسعه ورزش دارد و این تغییر نگاه را باید ایجاد کرد. نگاههای عامیانه به ورزش و اخلاق در ورزش امروزه مؤثر نیستند امروز باید نگاه دقیق به اخلاق داشت و اخلاق ورزش را دوباره بازسازی و شناخت.

وی افزود: باید ایجاد انگیزه درونی قوی در دست اندرکاران ورزش و ورزشکاران ایجاد کنیم. یعنی نوعی خود انگیختگی را نسبت به ورزش بالا ببریم. نکته بعد اینکه اخلاق امروز در شبکه پیچیده ارتباطات یک امر کاملا تخصصی است اخلاق ورزش نیازمند توسعه دانش اخلاق ورزش است، باید کمک کنیم دانش اخلاق در دانشگاهها تولید شود، در باب اخلاق ورزش بسیار کم کار کرده ایم.

استاد دانشگاه تهران گفت: مقالات و کتابهای ناچیزی در این زمینه نوشته‏ایم لذا باید همکاران دانشگاهی به میدان بیایند و سازمانها و باشگاههای ورزشی احساس نیاز کنند و برای دستیابی به اخلاق ورزش از دانشگاهها بخواهند که در قالب پروژه‎های تحقیقاتی مسائل پیچیده اخلاق ورزش را حل کنند.

قراملکی در پایان متذکر شد: در حوزه اخلاق در ورزش با یکسری تعارضات روبرو هستیم که با ریش سفیدی و تصورات عامیانه حل نمی‏شوند بلکه محتاج یک رویکرد علمی هستیم که این رویکرد علمی را باید رسانه‏ها ترغیب و دانشگاهها در کشور ایجاد کنند.