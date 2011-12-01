به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته همچون هفته های قبل شاهد اخبار و رویدادهای مهمی بوده است از همین رو، چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

آزمایش ماده مخدر شیشه اجباری شد

شیوع بالای سوءمصرف ماده مخدر شیشه در کشور که گزارش آن را ستاد مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است، باعث شد آزمایش اعتیاد به این ماده مخدر قبل از ازدواج و استخدام، اجباری شود.

دکتر حسین غلامی، رئیس اداره مدیریت آزمایشگاههای بهداشتی کشور گفته است با توجه به اینکه زیرساختهای انجام این آزمایش هنوز در آزمایشگاههای بخش دولتی فراهم نیست پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال انجام آزمایش شیشه در آزمایشگاه تشخیص اعتیاد انجام شود.

بیمارانی که زیر خطر فقر می روند

هزینه های درمانی در کشور باعث شده برخی از افراد در یک دوره بیماری به شدت تحت فشار اقتصادی قرار بگیرند به طوریکه برای تامین هزینه های درمان، زیر خط فقر می روند.

این موضوع را دکتر حسن هویدا، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران عنوان داشته چون معتقد است که 70 درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت می شود.

معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی گفته است که اینگونه گردش مالی در نظام سلامت نه تنها با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد بلکه با استراتژی دولت عدالت محور و حامی محرومان نیز همسو نیست.

فارسی نویسی نسخه های پزشکی منتفی شد

سرانجام موضوع فارسی نویسی نسخه های پزشکی و جواب برگه های آزمایشگاهی که با پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور رسانه ای شده بود، با اظهارات مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت به پایان رسید.

دکتر سعید مهدوی با عنوان این مطلب که از اول هم قرار نبود جواب برگه های آزمایش فارسی نوشته شود، موضوع راه اندازی یک سایت پزشکی را مورد توجه وزارت بهداشت قرار داد و گفت که با راه اندازی این سایت می خواهیم اطلاعات پزشکی مردم را در زمینه جوابهای آزمایشگاهی بالا ببریم.

ورود اورژانس به جاده های فرعی و روستایی

دکتر غلامرضا معصومی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت گفته است که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده اورژانس پیش بیمارستانی، جاده های فرعی و روستایی را پوشش قرار دهد. بر همین اساس در طول این برنامه، ایجاد 1000 پایگاه در جاده های فرعی در نظر گرفته شد.

معصومی این را هم گفته است که با توجه به وسعت جاده های فرعی و روستایی منطقی نیست، برای همه پایگاهها به صورت زمینی وارد شویم به همین منظور از امداد هوایی استفاده کرده و 45 فروند بالگرد برای حوزه فوریتهای پزشکی در نظر گرفته شده است اما با توجه شرایط تحریم تا سال گذشته تنها یک فروند بالگرد خریداری شد.

آخرین مهلت تمدید پروانه‌های پزشکی

پایان آذرماه جاری، آخرین مهلت تمدید پروانه‌های اعضای جامعه پزشکی است. از همین رو، اعضایی که هنوز نسبت به تمدید پروانه‌های فعالیت اقدام نکرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

این خبری است که دکتر داریوش طاهرخانی، مدیرکل صدور پروانه‌های سازمان نظام پزشکی عنوان داشته و گفته است که پروانه فعالیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار جامعه پزشکی هر 5 سال یکبار تمدید می شود.

با توجه به اینکه تمامی پروانه‌های صادر شده از سال 1385 می‌بایست امسال تمدید شود، پیش بینی شده بیش از 28 هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی برای تمدید پروانه مطب و دفاتر کار به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند.

تنها 14 هزار پرستار از 23 هزار سهمیه استخدامی جذب شده اند

دکتر علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مشکلات وزارت بهداشت در جذب اعتبارات را علت جذب نشدن 23 هزار پرستار جدیدالاستخدام عنوان کرده و گفته است که تنها 14 هزار نفر از پرستاران جذب شده اند.

این در حالی است که علی اکبر جراحی عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور نیز گفته است که 50 تا 60 درصد پرستاران استخدامی از نیروهای پیشین (قراردادی و طرحی) بودند و با برگزاری آزمون استخدامی فقط تبدیل وضعیت شدند.

رتبه پایین ایران در سرانه حق بیمه

دکتر شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران عنوان داشته است که 10 درصد مردم کشور تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و برای اینکه بتوان این افراد تحت پوشش قرار داد می بایست ضریب نفوذ بیمه‌ها 6 برابر شود.

به گفته نایب رئیس مجلس، سهم بیمه در ایران 09/0 درصد از کل حق بیمه‌های تولیدی جهان است و ایران در رتبه چهل و ششم صنعت بیمه دنیا قرار دارد. این درحالی است که ترکیه رتبه سی و چهارم را در صنعت بیمه دنیا دارد.

صدر، سرانه حق بیمه را در ایران 50 دلار و در دنیا 608 دلار ذکر کرده و گفته است که ایران از نظر سرانه حق بیمه در رتبه هفتاد و ششم دنیا ایستاده است.

تولد فرزند سالم از زوجهای مبتلا به ایدز

دکتر محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از اقدامات درمانی رایگان در کشور برای صاحب فرزند سالم شدن زوجهای مبتلا به ایدز خبر داده و گفته است که توصیه اول ما به مادران و پدران مبتلا به ایدز این است که صاحب فرزند نشوند ولی اگر هم خواستند اینکار را بکنند با توصیه پزشک معالج خود می توانند به مرکز تحقیقاتی ابن سینای تهران مراجعه کرده و با استفاده از جدیدترین روشهای درمانی در دنیا و بدون پرداخت هیچ هزینه ای دارای فرزند سالم شوند.

عفونت اچ.آی.وی از سه طریق تماس جنسی، استفاده از سرنگ آلوده مشترک و بارداری مادر آلوده به ایدز منتقل می شود. انتقال این ویروس در دوره بارداری گاهی هنگام لقاح، گاهی حین بارداری و گاهی پس از زایمان به فرزند صورت می گیرد.

گویا گفته است که هم اکنون راه جدیدی که در ایران بعد از مطالعات چندین ساله صورت می گیرد این است که زن و شوهر مبتلا به ایدز با مراجعه به مرکز تحقیقاتی ابن سینا اقداماتی روی تخمک و اسپرم آنها انجام می شود تا از ویروس ایدز عاری شده و فرزندشان هنگام تولد سالم خواهد بود.