کنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی در خراسان رضوی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عطارباشی اظهار کرد: با توجه به نذورات گسترده خیرین و استقبال ازفرآورده های دامی در تهیه نذورات ایام خاص بویژه در ماه های محرم و صفر، دامپزشکی به منظور تامین بهداشت عزاداران حسینی، با موارد غیرمجاز کشتار دام در سطح معابر عمومی برخورد می کند.

وی افزود: همه مراکز مرتبط با فرآورده های خام دامی نظیر؛ آشپزخانه ها، رستوران ها، هتلها، مراکز عرضه سطح شهر، سردخانه ها، مساجد، تکایا، محل های استقرار هیئات مذهبی، موسسات خیریه، زائرسراها، مامورسراها را که تامین کننده مواد لازم برای هیئت مذهبی و مردم هستند، به طور ویژه نظارت خواهد کرد.

وی از آماده باش اکیپهای ثابت و سیار دامپزشکی در ایام تعطیلات محرم و صفر خبر داد.

وی کشتار غیرمجاز دام، تولید و عرضه فرآورده های خامدامی غیربهداشتی و موارد مشابه را از جمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی خواند و گفت: به موجب قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است و برای مرتکبین آن از سوی مراجع قضایی مجازات درنظر گرفته خواهد شد.

عطارباشی از مسئولین هیئت مذهبی نیز خواست تا در تهیه غذا، از فرآورده های خام دامی سالم و بهداشتی استفاده کرده و رعایت بهداشت را درهمه مراحل اماده سازی، نگهداری و به کارگیری این مواد در نذورات و تغذیه هیئت ها دقت لازم را داشته باشند.