به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر موسوی صبح چهارشنبه در جلسه معارفه مدیریت جدید حوزه فرهنگی شهرداری زنجان افزود: ما به دنبال احداث سازمان فرهنگی و هنری شهرداری هستیم، چرا که حوزه فعالیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر حوزه فرهنگی شهرداری به صورت سازمان باشد، قدرت مانور بیشتری داشته و حوزه فعالیت بیشتری نیز خواهد داشت، ادامه داد: یک کار فرهنگی همیشه بازتاب مردمی دارد و خروجی حوزه فرهنگی همیشه برای مردم است.

شهردار زنجان با بیان اینکه پارک بانوان یکی از اقدامات خوب شهرداری بوده است و نباید از ظرفیت‌های این پارک غافل شد، ادامه داد: می‌توان در این پارک با شهروندان ارتباط غیرمستقیم برقرار کرد چرا که پارک بانوان، یک پارک فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید در مدیریت شهری سهیم باشند، ادامه داد: شهری که با مشارکت فرهیختگان و افراد نخبه مدیریت شود، دارای جذابیت و زیبایی بیشتری است.

موسوی با بیان اینکه حوزه معاونت فرهنگی یکی از حلقه‌های اتصال با مردم است، گفت: زیرساخت‌های هر کشوری را فرهنگ می‌سازد و یکی از عواملی که باعث ارتقاء و رشد کیفی قابلیت‌های هر ملتی است که توانسته است در همه عرصه‌ها خود را نشان دهد، بحث فرهنگ یک ملت است.

شهردار زنجان به استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد و یادآور شد: باید بسترهای لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های مردم در شهرداری و به ویژه در حوزه فرهنگی فراهم کنیم، چرا که همیشه حضور و مشارکت مردم در کارهای فرهنگی و هنری شهرداری، نشان می‌دهد که کار شهرداری تنها جدول‌گذاری و ریختن آسفالت نیست.

موسوی با اشاره به اینکه با کارهای فرهنگی می‌توان مردم را از حقوق شهروندی خود آگاه کرد، افزود: هنوز شهروندان از حقوق شهروندی خود آگاه نیستند و ممکن است حقوق چندین هزار شهروند توسط چند نفر از بین برود.

وی با بیان اینکه تبیین حقوق شهروندی، از وظایف معاونت فرهنگی است، گفت: آنچه که هر شهروند باید در زندگی بداند، در سایر نهادها آموزش داده نمی‌شود، لذا معاونت فرهنگی باید در این زمینه پیشگام باشد.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه به عنوان مثال امروز در بحث "اعتیاد در خانواده" فقط انتظارها از بهزیستی نیست، افزود: متکدیان نیز امروز یکی از معضلات اجتماعی به‌شمار می‌روند که شأن انسانی را پایین آورده‌ و چهره شهر را زشت کرده‌اند.