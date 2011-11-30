به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو کرمان که قبل از این با نام های زغالسنگ و صنعت زغال کار می کرد سرانجام با بیش از 20 سال سابقه حضور در لیگ برتر حذف شد.

این درحالی است که روز به روز اخبار جدیدی از کشف معادن گران قیمت و تولیدات ارزشمند در استان کرمان به گوش می رسد حال این ثروت عظیم که در قانون یک درصد بودجه این شرکتها باید به ورزش اختصاص یابد در کجا و چگونه خرج می شود که ورزش حرفه ای مان غریب تر از همیشه در تیررس حذفیات قرارگرفته؟ سوالی است بی جواب.

صدای بازیکنان واترپلو به گوش کسی نرسید

تیم واترپلو کرمان که سال قبل تنها با 9 بازیکن لیگ برتر را با هزینه ای بسیار ناچیز پشت سرگذارد امسال در معرض لایحه های مختلف قانون حتی نتوانست با نام هیئت وارد لیگ شود، البته این حذف واترپلو از لیگ برتر اتفاقی مربوط به امسال نیست بلکه در سالهای قبل نیز هر بار که زنگ خطر بیخ گوش تیم به صدا درآورد با رابطه یا مساعدت و یا دست و دلبازی ها تیم به لیگ برمی گشت اما امسال...

محمد عبدالرحمانی مربی که در سه سال اخیر با این تیم بوده است و قبل از آن نیز در سالهای اولیه حضور تیم در لیگ مربیگری این تیم را به مدت دو سال عهده دار بوده است درباره اتفاقات اخیر می گوید: تیم واتر پلو کرمان با اهمال مسئولین حذف شد چرا که چندین سال بود که همه اعلام کرده بودیم که بدون استخر استاندارد کرمان نمی تواند واتر پلو و حتی شنا را به صورت حرفه ای ادامه دهد ولی متاسفانه هیچ کس صدای ما را نشنید و در نهایت امسال با حذف تیم روبرو شدیم.

وی با اشاره به اینکه تیم واترپلو سال قبل با 9بازیکن موفق شد ششم لیگ شود گفت: این درحالی است که همه تیم ها 13بازیکن دارند ولی کرمان با همین تعداد کم بازیکن که همگی کرمانی بودند در لیگ خب کارکرد و دست آخر ششم شد.

وی با گلایه از بی تفاوتی مسئولین در سالهای گذشته نسبت به خواسته های به حق شناگران و اعضای تیم واترپلو گفت: به دلیل نداشتن استخر استاندارد در کرمان و همچنین نداشتن اسپانسر نمی توانیم با نام هیئت به لیگ برتر فکر کنیم، درحالیکه این مشکل در بلند مدت و توسط مدیریت های قبلی باید حل می شد.

واترپلو از تیمهای با سابقه کرمان است/ مسئولان مشکل را برطرف کنند

وی گفت: فدراسیون مهلت زیادی به ما داد ولی با وجود حضور همیشگی چند بازیکن از کرمان در تیم های ملی واتر پلو یا شنا، متاسفانه بچه های کرمان دیگر امکان حضور حرفه ای در رده های بالا را ندارند چرا که بالاترین سکوی حرفه ای شدن یعنی لیگ برتر به راحتی از آنان گرفته شده است و بعد از پنج سال دیگر شاید دوباره بتوانیم به لیگ برگردیم که آن هم در صورتی است که شرایط خوب باشد و حامی داشته باشیم.

وی ادامه داد: چند روز گذشته با مدیر ورزش استان و معاون وی صحبت کردیم که متاسفانه حذف تیم برایشان مهم نبود و گفتند ما کاری نمی توانیم انجام بدهیم و به راحتی از کنار مسئله گذشتند.

مربی واترپلو کرمان اظهار داشت: جایی که برای مدیریت استان تیم داری در ورزش حرفه ای اهمیتی نداشته باشد تنها می توانیم بگوییم متاسفیم که کسی برای تیم واترپلو با سابقه کشوری اش که برهیچ کس پوشیده نیست، تاسف هم نخورد.

عبدالرحمانی ادامه داد: اگر تا هفته سوم می توانستیم اسپانسر برای تیم مان جور کنیم با رابطه هم می شد کاری کرد که تیم حذف نشود در آن صورت مسئله استخر به نحوی قابل گذشت است تا فکری اساسی برای استخر استاندارد شود.

وی افزود: با مسئولین صحبت کردیم یک هزینه ای به ما بدهند دیواره های استخر را عریض تر بکنیم تا کمی به استانداردها نزدیک شود اما متاسفانه تلاش های ما نتیجه ای نداد چرا که کار از چند جهت خراب است.

امتیاز لیگ برتر میلیونها تومان ارزش دارد/ استخرهای کرمان استاندارد نیستند

رئیس کمیته واترپلو هیئت شنا استان کرمان یادآورشد: تیم هایی را در کرمان بردیم که هزینه های بالایی برای حضور تیم شان در لیگ کرده بودند و تیم در سال قبل با هزینه هیئت توانست با دست خالی رده نسبتا خوبی کسب کند در حالیکه امسال تیم هایی از استان های فارس و تبریز منتظر بودند و هستند تا سهمیه یک تیم را در لیگ برتر بخرند و قیمت چنین سهمیه ای میلیاردی اگر نباشد چندین میلیون است، که ما به راحتی در استان از دستش دادیم.

استخر شنا شهید نشاط کرمان محل برگزاری مسابقات حرفه ای شنا و واترپلو و دیگر ورزش های آبی استان است که فعلا از فعالیت در همین دو رشته و نجات غریق بیشتر تجاوز نمی کند، استخری که در سالهای اخیر بارها و بارها توسط مسئولین مختلف هیئت شنا و در جلسات و شوراهای ورزش استان نسبت به فرسوده بودن و غیراستاندارد نبودن آن تذکر داده شد، ولی متاسفانه هیچ یک از روسای هیئت شنا درباره توسعه استخر و یا ساخت استخر تصویب شده که از سفر هیئت دولت در دور اول باقی مانده بود و با جابجایی به مجموعه ورزشی فجر انتقال یافت حرفی نزده اند و وضعیت این پروژه همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.

سیدمحسن مدرس نژاد، دبیر هیئت شنا تنها فرد دارای امضای هیئت است که در نبود سرپرست و رئیس هیئت جوابگوی ماست.

وی با ناراحتی از وضعیت به وجود آمده می گوید: باشگاه زغال آخرین اسپانسر تیم واتر پلو بود که دو سال قبل به دلیل مصوبه ای که برای تیم های دولتی مبنی برعدم تیم داری حرفه ای آنان بود از حمایت تیم کنار کشید.

وی افزود: به دلیل ابلاغ قانون جدید برای هیئتها که آنان نیز از تیم داری حرفه ای برحذر شده بودند علی رغم مشکلات سال قبل تیم را با نام هیئت اداره کردیم و 100میلیون تومان هزینه تیم کردیم اما در سال جدید امکان حمایت هیئت از تیم نیست.

مدرس نژاد ابراز داشت: استان کرمان از مدتها برای احداث استخری با ابعاد قانونی آماده بود ولی متاسفانه تکلیف استخر مجموعه قهرمانی مشخص نیست و استخر نشاط نیز یک استخر غیراستاندارد است.

وی با انتقاد از مسئولین گفت: وقتی تیم ها مقام می آورند سروکله همه برای انداختن عکس یادگاری پیدا می شود ولی در روز به خاک نشستن تیم ها خبری از آن مسئولین نیست.

واترپلو در کشور حرفه ای نیست/ سهمیه کرمان را حفظ کنید

دبیر هیئت شنا استان یکی از مشکلات دیگر هیئت را نبود رئیس و یا سرپرستی برای هیئت ذکر کرد و گفت: حتی صحبتهایی شد که اگر عرض استخر را بیشتر کنیم شاید بتوانند با اغماض به این مسئله نگاه کنند با وجود هزینه 40تا50میلیون تومانی روی استخر نشاط بازهم به جایی نرسیدیم و تیم حذف شد.

وی اظهار داشت: البته در سطح کشور نیز حرفه ای نیستیم بلکه توقع حرفه ای از تیم ها وجود دارد چرا که لیگ واتر پلومان حرفه ای نیست نه باشگاه و نه بازیکن و نه بازیها نه داوریها و نه مسابقات هیچ کدام حرفه ای نیست.

وی افزود: کرمان تنها جایی بود که از سال قبل فیلم بازیهای خود را آرشیو می کرد و هیچ یکی از تیم های لیگ عادت نکرده اند برای بالا رفتن سطح کار خود به تهیه آرشیو از بازیها اقدام کنند.

سیدمحسن مدرس نژاد تصریح کرد: می خواهیم ورزش مان را هیئتی اداره کنیم در حالیکه تا وقتی که ورزش مان هیئتی است رشدی در آن مشاهده نخواهدشد.

وی گفت: ورزش کشورمان وزارتخانه ای دارد که بودجه اش تنها به جیب تیم هایی چون پرسپولیس و استقلال و تیم ملی کشتی و.. سرازیر می شود و حتی یک ریال به دیگر تیم های کشور در سطح پایین تر نمی رسد.

وی با اظهار تعجب از بی تفاوتی به یکی از رشته های مهم ورزشی کشور در سطح کلان گفت: شنا از یک سو توصیه شده پیامبر اکرم (ص) است و از سوی دیگر از جمله رشته های پرمدال است و همچنین کمترین آسیب را در سطح حرفه ای نسبت به دیگر ورزشها دارد.

با تمام این گفته ها و حتی با وجود کم هزینه بودن رشته های توپی نسبت به دیگر رشته های ورزشی، قرعه حذف جدید به نام هیئت شنا و تیم واترپلو افتاد و جالب تر اینکه این اتفاق در سکوت جامعه خبری استان رخ می دهد در حالیکه اگر قراربود یک پنالتی از تیم فوتبال مس کرمان کارشناسی شود هزاران نفر مدعی برای صحبت کردن و دفاع از نام تیم به میان می آمدند، فوتبال کشورمان چون پادشاهی ظالم برتارک دیگر رشته های ورزشی حکومت می کند و تمامی بودجه هایی که با دست رنج کارگران و معدن کاران و صنعتکاران به دست می آید، خرج تغییر اتومبیل فلان فوتبالیست و یا اردوی خارج از کشور فلان تیم می شود و اینها همه بروی گلوی نازک دیگر رشته های ورزشی استان فشار آورده و واترپلو اولین قربانی بزرگ بی توجهی ها بود.

شاید هم مدیران ورزش استان سیاست جدیدی پی گرفته اند و آن هم حذف به مرور همه رشته های ورزش حرفه ای است چرا که با وجود عدم تیم داری هیئتها از یک سو و پیگیر نبودن مدیر ورزش استان برای حمایت جدی از تیم ها، به نظر می رسد سیاست خاصی پشت پرده وجود دارد.

این سیاست حذف ورزش حرفه ای از گردونه فعالیت های اجتماعی است و مردم ناچارند همگی فوتبال ببینند این ورزش جادویی که با همه طمطراق وخرج های بیهوده و قیمت های میلیونی اش تحفه کشورهای صنعتی دنیا به جهان سوم بود تا کمتر پیشرفت کند و بیشتر سرگرم باشد.

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گزارش: مرضیه السادات حسینی