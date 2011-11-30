به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ایوب عزیزی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در آیین اهدای این اسناد با حضور استاندار افزود: تا کنون شش هزار و 126 سند روستایی در نقده صادر شده است.

در این آیین با حضور استاندار آذربایجان غربی مسائل و مشکلات مردم روستای کوزه گران بررسی و دستورهای لازم برای پرداخت چهارهزار میلیون ریال در جهت اجرای طرح هادی، 500 میلیون ریال برای اجرای زمین ورزشی، احداث مهد کودک و پرداخت تسهیلات بانکی از صندوق مهر امام رضا (ع) را صادر شد .

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی اجرای طرح هادی در روستاهای نقده آغاز و در قالب اجرای این طرحها روستاهابا مشارکت مردم، زیرسازی، آسفالت و سنگ فرش می شوند، در این آیین که در روستای راه دانه نقده ترتیب یافت سه هزار و 750 میلیون ریال برای اجرای طرح هادی این روستا اختصاص یافت .

وحید جلال زاده همچنین دستورهای لازم را برای پرداخت 100 میلیون ریال برای اجرای برنامه های فرهنگی روستا، 500 میلیون ریال برای اجرای دیوار ساحلی، 300 میلیون ریال برای تعمیر و باز سازی مسجد و احداث خانه عالم، 500 میلیون ریال برای ایجاد زمین ورزشی و 150 میلیون ریال برای آسفالت حیاط مدرسه این روستا صادر کرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با حضور در روستای توپوز آباد نقده دستور تسریع در اجرای گاز رسانی، اجرای طرح هادی، حصارکشی زمین ورزشی، ارائه تسهیلات لازم برای تامین ماشین آلات کشاورزی و مسکن این روستا را صادر کرد.

300 واحد نوسازی شده روستایی در نقده به بهره برداری رسید



در ادامه این دیدار با حضور استاندار آذربایجان غربی 300 واحد نوسازی شده روستایی در روستاهای نقده به بهره برداری رسید و جلال زاده با اختصاص 500 میلیون ریال برای انجام برنامه های ورزشی روستا، دو میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی، 500 میلیون ریال برای احداث دیوار ساحلی و 100 میلیون ریال برای نوسازی مدارس این روستا موافقت کرد.

جلال زاده در ادامه با حضور در روستای دیزج بزرگ ضمن تاکید بر نوسازی مدرسه ابتدایی این روستا، مبلغ 100 میلیون ریال برای امورات ورزشی روستا، 500 میلیون ریال برای احداث دیوار ساحلی به این روستا اختصاص داد.

تعهد نوسازی خانه های روستایی سالانه هشت هزار واحد بوده که در آذربایجان غربی تاکنون نوسازی 58 هزار واحد شروع شده و 45 هزار واحد به بهره برداری رسیده است.

در روستاهای شهرستان نقده دو هزار و 300 واحد روستایی با اعتبار 160میلیارد ریال در حال احداث بوده که از این تعداد دو هزار واحد به اتمام رسیده است.

