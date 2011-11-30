به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مظفر شریفی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه تشویق محققان برای انتشار مقاله در نشریات معتبر بین المللی و داخلی افزود: این شیوه نامه تشویقی به منظور تشویق اعضای هیئت علمی برای انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر بین المللی و داخلی به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی هیئت امنایی کشور ابلاغ شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم در خصوص نحوه اجرای این شیوه نامه اظهار داشت: ضریب تاثیر نشریه در سال انتشار، در این شیوه نامه مد نظر قرار گرفته است که در این خصوص برای نشریات نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی (ISI)، از ضریب تاثیر کل و برای نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، از ضریب تاثیر متوسط استفاده می شود.

وی ادامه داد: تمامی مقاله هایی که در مجلات معتبر چاپ می شوند مشمول این شیوه نامه خواهند بود و به تناسب رتبه و نوع مقاله، مبلغ تشویقی را دریافت می کنند.

شریفی در خصوص نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله خاطرنشان کرد: مبلغ تشویق برای هر مقاله در مجلات نمایه شده در JCR و مقاله چاپ شده در مجلات نمایه شده در ISC با استفاده از فرمولهای جداگانه محاسبه می شود، همچنین هر مقاله که در مجلاتی به غیر از مجلات نمایه شده در JCR مانند نشریات نمایه شده در پایگاههای استنادی Web of Science و Scopus به چاپ برسد تشویق می شوند.

رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: به مقاله هایی که جنبه کاربردی داشته و مشمول یکی از موارد فوق باشند پس از محاسبه با اعمال ضریب 5/1، تشویقی ویژه اعطا می گیرد.