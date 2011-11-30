20کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در کهگیلویه و بویراحمد احداث شد

علی جان صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون پروژه های فاضلاب در پنج شهر یاسوج، گچساران، دهدشت، چرام و سی سخت در حال احداث هستند.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 92 در سطح شهرهای استان، بالغ بر 180 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب اجرا شود.

صادق پور همچنین عنوان کرد: عملیات اجرایی احداث فاز اول تصفیه خانه فاضلاب گچساران با ظرفیت 12 هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز، 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآور شد: احداث فاز اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر "دهدشت" به ظرفیت 12 هزار و 600 متر مکعب در شبانه روز نیز 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این مسئول بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه ها، بالغ بر 110هزارنفر در این دو شهر تحت پوشش خدمات فاضلاب قرار می گیرند.

صادق پور افزود: طرح تصفیه خانه فاضلاب "چرام" به ظرفیت دو هزار و 600 و تصفیه خانه "سی سخت" به ظرفیت دو هزار و 200 متر مکعب در شبانه روز نیز در حال تهیه است.

وی عنوان کرد: با ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای لیکک، باشت، لنده و سوق نیز موافقت شده که به زودی با اعلام رسمی دفتر مطالعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مطالعات آنها شروع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین گفت: در سال جاری در بخش اصلاح و توسعه در سطح شهرهای استان بالغ بر 28 کیلومتر و آبرسانی مسکن مهر بیش از 23 کیلومتر خط لوله اجرا شده است.

وی اظهار داشت: ۹۹درصد جمعیت شهری این استان تحت پوشش خدمات این شرکت هستند که با توافق به عمل آمده با شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، ۱۲شهری که هم اکنون از خدمات ما استفاده می کنند به ۱۶شهر افزایش خواهند یافت.