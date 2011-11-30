مدارس گلستان مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در بازدید از مدرسه ریحانه گرگان افزود: نیمی از هزینه های مقاوم سازی غیرسازه ای مانند کمدهای داخل کلاس ها و مسائلی از این قبیل بر عهده این معاونت است.

معاون عمرانی استاندار گلستان افزود: همچنین تجهیز مدارس به کپسول های اطفاء حریق و آتش نشانی و داشتن جعبه کمک های اولیه مدرن، در این تفاهم نامه ذکر شده که نیمی از هزینه آن را ما پرداخت خواهیم کرد.



وی افزود: مربیان باید طوری برنامه ریزی کنند تا حداقل هر فصل یک بار، این آموزش در برابر زلزله برای دانش آموزان بازآموزی شود.

به گفته وی، دانش آموزان نیز باید نکات ایمنی و آموزشی را جدی بگیرند و در خانه و خانواده آن را مرور کنند.

دادبود تصریح کرد: دانش آموزان بهترین سفیران این تعالیم به داخل کانون خانواده ها هستند، زیرا هیچ کس نمی تواند جلو زلزله را بگیرد، اما می توان خسارات و بلایای آن را کاهش داد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، پیمانکاران و مهندسان، باید طوری ساخت و ساز کنند تا ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت داشته باشند.