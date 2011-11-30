واکنش رسانه های غربی به اقدام دانشجویان/ پلیس با معترضین درگیر شد

سفارت انگلیس در خیابان فردوسی و اقامتگاه سفیر این کشور روز گذشته در باغ قلهک مورد حمله خودجوش دانشجویان ایرانی قرار گرفت.

شورای متحصنین مقابل سفارت انگلیس تاکنون دو بیانیه در مورد اقدامات خود صادر کرده است. این شورا در اولین بیانیه خود آورده است: تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته واین اقدام به دستور هیچ ارگان و یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلیس در تهران زدند.

اعتراض دانشجویان ایرانی به سیاست های انگلیس به منظور اخراج سفیر بریتانیا بازتاب گسترده ای را در رسانه های جهان داشت، بطوریکه اظهارات مقامات ایرانی و غربی در این باره به تیتر اول رسانه های خارجی تبدیل شد.

رسانه های انگلیسی به پوشش خبری لحظه به لحظه و انتشار تصاویر حمله به سفارت بریتانیا در تهران پرداختند. در همین حال شبکه خبری "بی بی سی" در اولین خبر فوری با اشاره به تسخیر سفارت انگلیس توسط دانشجویان ایرانی پس از تصویب طرح کاهش روابط سیاسی تهران- لندن در پارلمان از ورود دانشجویان به محوطه سفارت، آتش کشیدن پرچم سفارت بریتانیا و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران به جای آن پرداخت.

این رسانه انگلیسی معترضین به شعارهای ضد انگلیسی معترضین در محوطه سفارت و درگیری با پلیس پرداخت و نوشت: تظاهرات کنندگان که در حال سر دادن شعار "مرگ بر انگلیس" و "سفارت بریتانیا باید تعطیل شود" بودند با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

گاردین نیز اقدام دانشجویان ایرانی را غیر قابل قبول خواند و با انتشار گزارشی تحت عنوان "معترضین ایرانی به سفارت انگلیس در تهران حمله کردند" فیلم این تظاهرات را در وب سایت خود قرار داد.

این روزنامه انگلیسی اعلام کرد: تصاویر تلویزیونی نشان می دهد که دانشجویان در تظاهراتی در اعتراض به تحریم های اعمال شده علیه برنامه هسته ای ایران شیشه ها را شکسته و پرچم سفارت بریتانیا را به آتش کشیده و تصویر ملکه الیزابت را لگدمال کردند.

گاردین در گزارشی دیگر به اظهارات "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس درباره پیامدهای اقدام دانشجویان ایرانی در حمله به سفارت بریتانیا پرداخت و نوشت: حمله به سفارت در تهران باعث بدتر شدن روابط دوجانبه می شود.

خبر آتش زدن پرچم سفارت بریتانیا و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران و لگدمال کردن تصویر ملکه الیزابت نیز به تیتر اول روزنامه دیلی تلگراف تبدیل شد.

دیگر روزنامه های انگلیسی از جمله "دیلی میرر" و "ایندیپندنت" این خبر را اینگونه منتشر کردند که معترضین به زور وارد سفارت انگلیس در تهران شده اند.

روزنامه های آمریکایی نیز با اشاره به حمله دانشجویان ایرانی به سفارت انگلیس از درگیری پلیس ضد شورش با معترضین خبر دادند.

روزنامه نیویورک تایمز در همین حال با اشاره به ورود دانشجویان به محوطه سفارت گزارش داد که در پی ورود دانشجویان به محوطه سفارت در تهران، پلیس سعی کرد تا معترضین را خارج کند.

وال استریت ژورنال نیز به خواسته معترضین برای اخراج سفیر انگلیس از تهران پرداخت و نوشت: معترضین برای نشان دادن اعتراض خود به سیاست های بریتانیا با شکستن شیشه های سفارت انگلیس پرچم این کشور را به پایین کشیدند.

شبکه های خبری فرانسه، رویترز و فاکس نیوز نیز از خروج کارکنان دیپلماتیک انگلیس از سفارت بریتانیا در تهران در پی حمله به سفارت انگلستان خبر داد.

شبکه خبری "راشا تودی" نیز از استفاده پلیس از آب پاش برای متفرق کردن معترضین و تلاش برای خروج تظاهرات کنندگان از داخل سفارت خبر داد و اعلام کرد: معترضین توانستند به برخی اسناد سفارت انگلیس دست یابند.

رسانه های عربی نیز به واکنش اتحادیه اروپا، شورای امنیت، فرانسه و انگلیس و اظهارات شخصیت های سیاسی درباره این اقدام پرداخته و آن را غیر قابل قبول توصیف کردند.

روزنامه های چاپ سرزمین های اشغالی نیز به اظهارات غربیها به خصوص دیوید کامرون درباره پیامدهای این اقدام پرداخته و اقدام دانشجویان را عصبانی کننده و غیر قابل دفاع خواندند.

اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بیانیه شورای امنیت درباره اقدام دانشجویان دربرابر سفارت انگلیس نیز به تیتر اول روزنامه جروزالم پست تبدیل شد.

جروزالم پست در گزارشی نوشت: علی لاریجانی امروز چهارشنبه در ابتدای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت این خشم برخاسته از چند دهه اقدامات خصمانه انگلیس است.