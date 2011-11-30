به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به منظور بسط و گسترش کیفی آثار هنری به ویژه در زمینه هنرهای تجسمی اقدام به برگزاری کارگاه‌های تخصصی نقاشی و نقاشی دیواری کرده است.

این بخش با تکیه بر آثار کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد. (کارگاه‌های آموزشی با برنامه تنظیم شده توسط دبیرخانه نمایشگاه حماسه بصیرت بین دانشجویان رشته نقاشی و هنرمندان آزاد برگزار خواهد شد.) اندازه و تکنیک آثار آزاد است.

هر هنرمند می‌تواند حداکثر با ارائه 3 اثر در نمایشگاه شرکت کند.

به هنرمندان واجد شرایط جهت شرکت در کارگاه آموزشی مبلغ 100 هزار تومان علاوه بر لوازم مورد نیاز (حداکثر به ارزش هفتاد هزارتومان) پرداخت خواهد شد. آثار تولید شده در کارگاه های آموزشی در اختیار موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر خواهد بود.

آثار ارسالی ( به غیر از آثار تولید شده در کارگاه­های آموزشی) پس از برگزاری نمایشگاه عودت خواهند شد. در بخش نقاشی دیواری، 3 اثر از میان آثار راه یافته به نمایشگاه و آثار سفارش داده شده به تنی چند از اساتید و هنرمندان با هماهنگی شهرداری تهران بر روی دیوار های مناسب تهران نقاشی خواهد شد. مسئول پروژه نقاشی دیواری صاحب اثر منتخب خواهد بود.

یادواره تجلی هنر بصیرت دی ماه 90 به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

