حل مشکل معافیت تحصیلی داوطلبان کنکورهای فراگیر/ صدور معافیت تحصیلی

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس رایزنی دانشگاه پیام نور با رئیس سازمان نظام وظیفه که به تازگی صورت گرفت، داوطلبان پسر شرکت کننده در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور می توانند پس از پذیرش در این دوره ها از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

وی افزود: این دسته از داوطلبان تا زمانیکه در دوره دانشپذیری یا آماده شدن برای شرکت در هر کدام از آزمونهای فراگیر دانشگاه پیام نور هستند نمی توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند اما بعد از پذیرش در هر یک از این آزمونها امکان استفاده از معافیت تحصیلی را دارند.

معاون دانشگاه پیام نور با اشاره به برخی نگرانیها از سوی برخی داوطلبان در دوره های فراگیر خاطرنشان کرد: برخی شعبه های پلیس + 10 به این دسته از داوطلبان تاکید کرده بودند که امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند و استنباط شان با استناد به برخی تبلیغات غیرمجاز بود.

معتمدی افزود: موسسات بدون مجوز برگزار کننده های دوره آمادگی فراگیر با سوءاستفاده از نام دانشگاه پیام نور اعلام کرده بودند داوطلبان می توانند بدون آزمون وارد مقاطع تحصیلی فراگیر شوند.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، تبلیغات موسسات غیرمجاز موجب سوءتفاهم برای پلیس +10 شد که اگر پیام نور بدون آزمون دانشجو می پذیرد پس دانشجویان پسر این دانشگاه نمی توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: پذیرش دانشجویان در دوره های فراگیر از طریق کنکور سراسری است که سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می کند. بنابراین داوطلبان شرکت در آزمونهای فراگیر پیام نور که اسامی آنها توسط سازمان سنجش اعلام می شود، هیچ نگرانی برای صدور معافیت تحصیلی پس از قبولی در دانشگاه نداشته باشند.