حرکت دانشجویان در برابر سفارت انگلیس حکایت از بصیرت ملت دارد

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حرکت دانشجویان تهران در ورود به سفارت انگلیس گفت: روزی که آمریکا از ایران بیرون انداخته شد، باید انگلیس هم می رفت.

وی افزود: سالها مماشات با انگلیسی ها نشان داد نه تنها در رفتارشان تغییر مثبتی ایجاد نمی کنند بلکه تلاش برای سخت تر کردن شرایط نسبت به جمهوری اسلامی ایران را بیشتر به کار بسته اند.

نماینده ارومیه خاطر نشان کرد:آنچه دیروز انجام شد نتیجه یک اعتراض چند ده ساله نسبت به رفتار انگلیسی ها است. آنها نشان دادند نه تنها در موضوع عراق مثل سگ زنجیری آمریکا عمل می کنند بلکه در موضوعاتی مانند ایران ماموریت های بیشتری برعهده دارند.

عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: حرکت دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعا به ضرر این شورا و کاهش تاثیرگذاری آن در مسائل بین المللی خواهد بود حرکت انقلابی دانشجویان نشان داد نسل جدید انقلاب پرشورتر و جدی تر و با هوشمندی بیشتری با ریشه مداخلات در مسائل داخلی کشور برخورد می کند.

جهانگیرزاده گفت :همان گونه که در انقلاب 57 هم دانشجویان با استبداد داخلی به مبارزه برخاستند و 13 آبان 58 تلاش کردند تا عمر استعمارگر خارجی را در ایران به پایان برسانند، حرکت دیروز دانشجویان نشان دهند ه بصریت یک ملت برای مقابله با ریشه های داخلی و خارجی سرسپردگی ها است.

وی حرکت شورای امنیت سازمان ملل را بسیار عجولانه توصیف کرد و گفت: باعث تاسف است که شورای امنیت در مقابل ملت های مستقل مانند چماق عمل می کند اما در قبال میلیون ها انسان که توسط قدرتهای زورگوی بین المللی کشته می شوند و منابع شان به یغما می رود، شخصیت شان تحقیر می شود و کودکانشان یتیم می شوند، این شورا به خفگی در ابراز نظر گرفتار شده است.

وی تاکید کرد: این نوع سیاست ها در شان یک نهاد بین المللی نیست.