سید نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی دربی مانند دیگر بازی ها است و پیروزی در این دیدار سه امتیاز برای تیم برنده به دنبال دارد و امیدواریم که در این بازی نیز به پیروزی برسیم.

وی ادامه داد: مس سرچشمه نیز به عنوان نماینده کرمان در این دوره از مسابقات لیگ برتر نماینده ای خوب برای کرمان است و به هیچ نحو بازیکنان مس کرمان نباید هم نام خود را دست کم بگیرند و در عین حال امیدوارم که بازی تماشاگر پسندی را به نمایش بگذاریم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در مورد بازیکنان خود گفت: تیم مس کرمان از شرایط روحی خوبی قبل از دیدار مقابل هم نام خود برخوردار است و بازیکنان با روحیه ای بسیار بالا در تمرینات حاضر هستند.

وی در خصوص دربی دو نماینده هندبال کرمان که عصر سه شنبه از سری مسابقات لیگ برتر هندبال برگزار می شود نیز بیان داشت: امیدوارم که دو نماینده هندبال در کرمان بازی خوبی را به نمایش بگذارند.

مصطفی سیفی به دیدار روز شنبه تیم فوتبال سرچشمه می رسد و سرنوشت بازیکنان مصدوم دیگر این تیم در هاله از ابهام قرار دارد.

