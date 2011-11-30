کلینیک ژنتیک با تعرفه دولتی در یزد راه اندازی شد

محمد میرافضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کلینیک از سال 87 رسما کار خود را آغاز کرده و حدود 49 پزشک فوق تخصص و متخصص در این مرکز مشغول ارائه خدمات به بیماران هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد پزشکان 30 پزشک به صورت تمام وقت و بقیه پزشکان به صورت سه روز در هفته مشغول به کار هستند.

میرافضلی با بیان اینکه این کلینیک کلیه تخصص و وفوق تخصص ها را داراست، عنوان کرد: تمام فوق تخصصان از جمله فوق تخصص قلب و عروق، مغز و اعصاب داخلی جراح مغز و اعصاب، زنان و زایمان، سونوگرافی، خون و آنکولوژی، آسم، بیماریهای ریه، چشم و بینایی سنجی، اطفال، روانپزشکی و بیماریهای غدد و متابولیسم اطفال و .... در این کلینیک فعال هستند.

میرافضلی همچنین از ارائه خدمات پاراکلینیکی از قیبل، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، هولترمانیتورینگ در این کلینیک خبر داد.

وی همچنین راه اندازی کلینیک ژنتیک با تعرفه دولتی را از دیگر اقدامات انجام شده در این کلینیک عنوان کرد و افزود: راه اندازی چنین کلینیکی با تعرفه دولتی قدم بسیار بزرگی در استان بود که در نتیجه حمایت های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی زد اتفاق افتاد.

وی همچنین از راه اندازی بخش شیمی درمانی این مرکز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مرکز سنجش تراکم استخوان و مرکز نوار مغز این مرکز روزانه فعال است.

میر افضلی کلینیک های تخصصی پوست و مو زیبایی، آندوسکوپی و کولونوسکوپی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی، کلیه و بیماریهای مجاری ادراری و ... را از دیگر خدمات ارائه شد ه در این مرکز برشمرد.

میرافضلی از راه اندازی تلفن گویا برای سهولت در تعیین وقت قبلی توسط بیماران در آینده نزدیک خبر داد.