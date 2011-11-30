به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ماری تورسل از دانشجویان دانشگاه ایالتی کانزاس که درحال مطالعه اسلام برای تغییر دین خود از مسیحیت به اسلام است گفت: زنان در این جامعه با سؤالات بسیاری درباره اسلام رو به رو هستند.

وی افزود: تمام زنان مسلمانی که می شناسم از اینکه به این پرسشها پاسخ می دهند احساس رضایت خاطر می کنند، تا دیگر باورهای کلیشه ای و نادرستی در جامعه وجود نداشته باشد.

در مرکز اسلامی منهتن و مسجد محلی زنان منطقه اقدام به تشکیل گروه خواهران مسلمان کرده اند تا ارتباطی را میان زنان مسلمان شهر فراهم کنند. این اعضا می خواهند برای غیر مسلمانانی که با پرسشهای کنجکاوانه بسیاری درباره اسلام رو به رو هستند الگو باشند.

ماری تورسل با اشاره به نحوه نزدیک شدن خود به این گروه از زنان مسلمان منهتن گفت: هرچه بیشتر با فعالیتهای آنها آشنا شدم، بسیاری از حقایق برایم روشن شد و این حقایق جایگزین باورهای نادرستی شد که پیشتر شنیده بودم.

بسیاری از رسانه ها از زنان مسلمان تصویر زنی مظلوم و مورد ظلم و ستم قرار گرفته ارائه می کنند در حالی که حقیقت چیز دیگری است.

عطیه آتی از زنان مسلمان افغانستان که طی سه سال گذشته در منهتن زندگی کرده است با تأکید بر حقوقی که اسلام برای زن مسلمان درنظر گرفته، گفت: زن مسلمان در خانواده اسلامی با محدودیت رو به رو نیست و مسائلی که رسانه ها القا کرده اند بی معنا است.

در نیویورک 800 هزار مسلمان زندگی می کنند که این تعداد 10 درصد از جمعیت شهر را تشکیل داده اند، این درحالی است که جمعیت مسلمانان آمریکا به شش تا هشت میلیون نفر می رسد.

در جامعه منهتن به وضوح می توان مشاهده کرد که حجاب وجه تمایز زنان مسلمان از سایر زنان جامعه است، اما همزمان با جریان آرام زندگی مسلمانان در نیویورک هنوز هم نگاه منفی و باورهای نادرستی که در بطن جامعه وجود دارد مشکل اساسی مسلمانان محسوب می شود.