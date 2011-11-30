استکبار جهانی به دنبال فتنه جدیدی در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در جمع دبیران استانها و شهرستان های جبهه پیروان خط امام و رهبری سخن می گفت با اشاره به انتخابات آینده مجلس اظهار داشت: انتخابات آینده مجلس اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 است که هزینه های زیادی را آن انتخابات به نظام تحمیل کرد، نامحرمان و کسانی که مدعی حمایت از راه امام بودند امتحان خود را مردود شدند، مردم هزینه هایی که فتنه گران به بار آوردند را در 9 دی پاسخ گفتند.

وی در ادامه افزود: 9 دی نشان از وحدت پر صلابت مردم متدین بود که عمق بصیرت خود را نشان دادند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: فشار غربی ها علیه ایران هر روز بیشتر می شود و این مسأله دلایل گوناگونی دارد، بیداری اسلامی زلزله عجیبی را به وجود آورده و دیکتاتورهای وابسته به غرب را ساقط کرد و بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای معظم له در همایش بیداری اسلامی بهترین تحلیل برای اتفاقات منطقه است.

باهنر در ادامه در خصوص طراحی غرب برای انتخابات آینده مجلس تأکید کرد: استکبار جهانی پس از شکست در انتخابات سال 88 تلاش می کند انتخابات را سرد کند و به دنبال فتنه جدیدی هستند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها تحرکات جدیدی را بر علیه ایران به راه می اندازند تا موضوع وال استریت را تحت پوشش قرار دهد.

نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد: اهمیت انتخابات آینده مجلس بیش از انتخابات های گذشته است، جمعتین مستقیم در صحنه حضور دارند تا همه اصولگرایان را زیر چتر خود جمع کنند از سوی دیگر نیز استکبار و مجموعه جریان فتنه و انحرافی در مقابل جریان اصولگرایی هستند خیز برداشته اند تا مجلس را تصاحب کنند.

باهنر بیان داشت: جریان انحرافی حلقه قدرت، ثروت و فساد را در کشور به راه انداخته و تمام تلاش خود را برای تصاحب کرسی های مجلس انجام می دهد.

وی در پایان تأکید کرد: تنها چتر بلند شده مورد قبول اصولگرایان، جبهه متحد اصولگرایی با محوریت جامعتین است.