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۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

باهنر:

استکبار جهانی به دنبال فتنه جدیدی در انتخابات است

استکبار جهانی به دنبال فتنه جدیدی در انتخابات است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طراحی غرب برای انتخابات آینده مجلس تأکید کرد: استکبار جهانی پس از شکست در انتخابات سال 88 تلاش می کند انتخابات را سرد کند و به دنبال فتنه جدیدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در جمع دبیران استانها و شهرستان های جبهه پیروان خط امام و رهبری سخن می گفت با اشاره به انتخابات آینده مجلس اظهار داشت: انتخابات آینده مجلس اولین انتخابات بعد از فتنه سال 88 است که هزینه های زیادی را آن انتخابات به نظام تحمیل کرد، نامحرمان و کسانی که مدعی حمایت از راه امام بودند امتحان خود را مردود شدند، مردم هزینه هایی که فتنه گران به بار آوردند را در 9 دی پاسخ گفتند.

وی در ادامه افزود: 9 دی نشان از وحدت پر صلابت مردم متدین بود که عمق بصیرت خود را نشان دادند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: فشار غربی ها علیه ایران هر روز بیشتر می شود و این مسأله دلایل گوناگونی دارد، بیداری اسلامی زلزله عجیبی را به وجود آورده و دیکتاتورهای وابسته به غرب را ساقط کرد و بیانات مقام معظم رهبری و رهنمودهای معظم له در همایش بیداری اسلامی بهترین تحلیل برای اتفاقات منطقه است.

باهنر در ادامه در خصوص طراحی غرب برای انتخابات آینده مجلس تأکید کرد: استکبار جهانی پس از شکست در انتخابات سال 88 تلاش می کند انتخابات را سرد کند و به دنبال فتنه جدیدی هستند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها تحرکات جدیدی را بر علیه ایران به راه می اندازند تا موضوع وال استریت را تحت پوشش قرار دهد.

نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد: اهمیت انتخابات آینده مجلس بیش از انتخابات های گذشته است، جمعتین مستقیم در صحنه حضور دارند تا همه اصولگرایان را زیر چتر خود جمع کنند از سوی دیگر نیز استکبار و مجموعه جریان فتنه و انحرافی در مقابل جریان اصولگرایی هستند خیز برداشته اند تا مجلس را تصاحب کنند.

باهنر بیان داشت: جریان انحرافی حلقه قدرت، ثروت و فساد را در کشور به راه انداخته و تمام تلاش خود را برای تصاحب کرسی های مجلس انجام می دهد.

وی در پایان تأکید کرد: تنها چتر بلند شده مورد قبول اصولگرایان، جبهه متحد اصولگرایی با محوریت جامعتین است.

کد مطلب 1473582

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