پذیرفتن شروط کمیته چهارجانبه به رسمیت شناختن کشتار فلسطینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)اعلام کرد دولت آینده فلسطین یک دولت وفاق ملی بوده و برنامه هایش با همه طیفها و عناصر تشکیل دهنده ملت فلسطین منسجم است.



تاکیدهای حماس در واکنش به اظهارات زیپی لیونی از مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شد که در امان با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان دیدار کرد و گفت طرف فلسطینی به وی گفته است که آماده پایان دادن به مناقشه در صورت دستیابی به توافق صلح با اسرائیل است، طرف فلسطینی همچنین اظهار داشت دولت فلسطین، شروط کمیته چهارجانبه را خواهد پذیرفت.



فوزی برهوم سخنگوی حماس خاطر نشان کرد دولت آتی فلسطین، دولت همه فلسطینی ها خواهد بود نه دولت یک فرد یک نهاد خاص، شروط کمیته چهارجانبه ظالمانه است و هدف از آن به شکست کشاندن دموکراسی که ملت فلسطین اعمال می کند.



برهوم گفت : شروط کمیته چهارجانبه، مقاومت بر ضد اشغالگری را تروریسم و نه حق ملت تحت اشغال قلمداد می کند، شروطی که کمیته چهارجانبه از فلسطینی ها می خواهد، اسرائیل را به رسمیت بشناسد، معنایش به رسمیت شناختن مشروعیت کشتار فلسطینی ها و نقض مقدسات اسلامی است.