حرکت دانشجویان علیه سفارت انگلیس به نمایندگی از آحاد ملت ایران بود

حجت‌الاسلام سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر حرکت روز گذشته دانشجویان در ورود به سفارت انگلیس و تجمع در مقابل این سفارتخانه را واکنشی طبیعی به سیاست‌های خصمانه انگلیس خواند.

وی گفت: موضع آنچه دیروز از سوی جمعی از دانشجویان مشاهده شد بخشی از واکنش آحاد ملت ایران در برابر آن همه هتاکی، بی حرمتی و تجاوز گری به حقوق مسلم ایران در طی چند دهه اخیر بود.

نماینده مردم تفت و میبد مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش رابطه با انگلیس اشاره کرد و گفت: آنچه نسبت به انگلیس عملی خواهد شد مصوبه مجلس است اما دانشجویان به نمایندگی از افکار عمومی ملت ایران خشم خود نسبت به سیاست‌های این دولت را نشان دادند.

وی افزود: دولت انگلیس باید بداند این حرکت دانشجویان نشان دهنده نظر افکار عمومی ایران به حضورشان در ایران است و تاب ادامه این سیاست‌ها و توطئه‌ها را ندارند.

یحیی زاده تصریح کرد: نیروی انتظامی به خوبی در این مسئله ورود پیدا کرد و مانع اقدامات بعدی توسط دانشجویان شد.

وی از عملکرد شورای امنیت در قبال این مسئله انتقاد کرد و گفت: ما متاسفیم که شورای امنیت در اختیار زورگویان جهان قرار دارد و آنها از این نهاد به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود و ظلم به دیگر ملل استفاده می‌کنند، چطور در سال 59 در حمله به سفارت ایران در لندن که دو نفر کشته شدند هیچ واکنشی از سوی جهانیان و شورای امنیت و حتی انگلیس مشاهده نکردیم.