ناصر بختیاری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری تمرینات آماده سازی تیم فوتبال صبای قم برای بازی روز شنبه آینده با داماش گیلان، اظهار داشت: بازی بسیار مهمی برای هر دو تیم است و تیم ما با کسب برتری در این دیدار مهم به صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور نزدیک خواهد شد.



وی با بیان اینکه صبای قم قصد دارد با پیروزی در این دیدار روند رو به رشد و صعودی خود را ادامه دهد، اضافه کرد: این نکته خیلی مهم است که تیم صبای قم با برتری برابر داماش گیلان یک گام به تیم صدرنشین خواهد رسید، به همین خاطر می خواهیم تیم پیروز این بازی صبا باشد.



مربی تیم فوتبال صبای قم یاد آور شد: داماش گیلان تیم خوبی است اما ما میزبان هستیم و از شرایط میزبانی خود نهایت استفاده را خواهیم برد و با حمایت طرفداران خوب فوتبال که به ورزشگاه یادگار امام قم خواهند آمد، سه امتیاز بازی را به دست می‌آوریم.



وی در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال صبای قم برای مصاف با داماش گیلان، اظهار داشت: با توجه به حساسیت و نزدیکی بسیاری که بین پنج تیم بالای جدول وجود دارد، رقابت سختی با داماش گیلان داریم و می‌خواهیم صد در صد در این دیدار سه امتیاز را کسب کنیم.



بختیاری‌زاده تاکید کرد: دیدار صبای قم با داماش گیلان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با توجه به اینکه صبای قم در حال حاضر نیاز به سه امتیاز دارد تا بخت خود را برای قهرمانی نیم فصل حفظ کند، از حساسیت بالایی برخوردار خواهد بود و قطعا این مهم انگیزه بازیکنان ما را برای تداوم روند صعودی خود در دیداری خانگی و پیشرفت بیشتر افزایش می‌دهد.



وی همچنین با اشاره به شرایط بازیکنان صبای قم در آستانه این دیدار، اضافه کرد: اکبر صادقی بازیکن ارزشمند و بازی‌ساز ما همچنان به سبب مصدومیتی که از هفته چهاردهم برابر نفت تهران برایش حادث شده، نمی تواند در این دیدار صبای قم را همراهی کند.



مربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: دیگر نفرات ما سرحال و قبراق در آمادگی به سر می‌برند، اگر چه چند بازیکن مقابل مس سرچشمه حضور نداشتند اما آنها هم در شرایط خوبی قرار دارند و آنها را در مقابل داماش گیلان در اختیار داریم.



وی در مورد اینکه چه جایگاهی را برای صبای قم در لیگ این فصل فوتبال باشگاه های کشور پیش بینی می‌کند، تاکید کرد: امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم در پایان لیگ یازدهم به عنوانی در خور جایگاه فوتبال قم رسیده و سهمیه لیگ قهرمانان را در لیگ یا جام حذفی کسب کنیم.



گفتنی است: دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و داماش گیلان از ساعت 15 و 15 دقیقه عصر شنبه هفته دوازدهم آذرماه در قم برگزار می‌شود.

